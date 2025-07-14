竹市中油油庫市地重劃 近35年公辦規模最大

新竹市政府今舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今舉辦「中油油庫市地重劃案採購廉政平臺」啟動記者會，市府表示，中油油庫市地重劃案總面積約11.4公頃，是竹市近35年來規模最大的公辦市地重劃案，總開發經費約15億1785萬元，重劃完成後將釋出約科技商務區6.9公頃、學校用地1.1公頃、社宅用地0.3公頃、公園兼兒童遊樂場用地2.7公頃，以及0.4公頃道路用地。

新竹市府表示，重劃案不僅挹注科技產業發展空間，也回應在地對教育、社福與生活品質的期待；並結合公道五路沿線的竹科X軟體園區、藝文高地及台肥科商園區，打造新竹市創新產業園區，帶動產業升級、強化城市競爭力，目前已完成都市計畫草案審定，進入重劃計畫書報內政部審議階段，開發進程推進中。

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市府強調，面對總開發經費利益龐大的公共建設，市府也預見可能衍生的風險挑戰。因此主動邀集新竹地檢署、新竹市調查站、公共工程委員會、內政部土地重劃工程處等單位協助，導入司法與行政資源，透過公私協力共同檢視潛在風險，確保重劃土地分配、工程採購、地上物查估等事項都能兼顧公平與效率。

市府表示，此案為公辦市地重劃案，原為乙種工業區及機關用地，將變更為科技商務區、公園用地、社會福利用地（可興辦社會住宅），以及部分公共設施用地（如道路等）。此案主要計畫與細部計畫，已分別於今年1月及4月審定通過。目前市府已擬定重劃計畫書，並送內政部審議中，預計下月可順利核定通過。通過後，將正式啟動市地重劃相關作業，首要步驟即為地上物查估，預計自9月起展開土地改良物的查估作業，對象包括地主、房屋及地上物所有權人等。

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