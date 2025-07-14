防堵輝達AI晶片流向中國 馬來西亞出手了

外媒指出，馬來西亞將對美國高性能人工智慧晶片實施出口管制，即刻生效。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國企業疑似透過新加坡取得輝達AI晶片，而台灣對馬來西亞的AI設備出口也爆增，引發外界質疑新加坡及馬來西亞等國恐淪為轉運站。為了堵塞監管漏洞，馬來西亞貿易部（Miti）今（14日）宣布，即日起，出口、轉運美製高效能AI晶片，必須取得貿易許可證。

馬媒報導，馬來西亞貿易部發布聲明稱，任何個人或公司在出口、轉運或過境任何未明列於馬來西亞戰略物品清單的項目時，須至少提前30天通知當局。

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馬來西亞貿易部表示，此舉旨在填補監管漏洞，同時馬來西亞正考慮將美製高效能 AI 晶片納入其戰略物品清單中。

貿易部強調，馬來西亞堅決反對任何企圖規避出口管制或從事非法貿易活動的行為。任何個人或公司一旦被發現違法，將面臨嚴厲的法律制裁。

根據英國《金融時報》3月報導，迫於美國的壓力，馬來西亞一直在加強對半導體出口的監管，以防止先進晶片違反美國出口規定流向中國。

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