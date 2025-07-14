市場避險情緒升溫 國家隊買超前3皆為高股息ETF

7月截至上週五官股買超前10大。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕在全球金融市場籠罩著對等關稅政策的不確定陰影下，投資人避險情緒明顯升溫。市場觀察，7月以來交易量最大的3檔ETF全數由高息型商品包辦，反映資金避險需求強勁，而這股趨勢背後正是由官股資金領頭推動。理財專家建議，在市場波動加劇之際，不妨跟隨國家隊腳步，將高股息ETF納入投資組合。

從官股7月截至上週五的布局軌跡觀察，元大高股息（0056）和FT臺灣永續高息分別敲進2萬4926、1萬6095張最受青睞；群益台灣精選高息（00919）以1萬1601張的買進量，排名第3。高股息ETF不僅能為投資人帶來穩定現金流，更能有效降低投資組合的波動風險。

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分析官股買超前10大標的，更能看出國家隊布局邏輯。高股息與債券類ETF強勢占據7席，突顯官股正積極建構具備穩定收益的投資陣型。

其他進入前10大的標的包括元大台灣50（0050）買超1萬1140張、國泰10Y+金融債（00933B）買超9958張，以及主動統一台股增長（00981A）買超8541張、國泰20年美債（00687B）買超5721張、主動群益台灣強棒（00982A）買超4104張、元大美債20年（00679B）買超3558張，以及第一金優選非投債（00981B）買超3546張。

面對美國潛在的關稅政策變數，市場避險情緒持續升溫。官股大舉布局高股息ETF的動作，已然帶動市場跟進。

其中最受矚目的是年化配息率高達15%的FT臺灣永續高息（00961），該檔ETF在7月11日交易量一舉突破3.6萬張，躍升為當日市場第3大交易量ETF，僅次於0050與00919，充分展現高股息商品當前的市場熱度。

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