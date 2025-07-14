不用吃睡 、效率提高4倍 ! 高盛引進「AI工程師」數千職位岌岌可危

高盛引進人工智慧程式設計師Devin，預計未來最終數量將達數千名。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融巨頭高盛集團近日引進「AI工程師」，數千職缺岌岌可危，而這項變革正在重塑華爾街的人才培育結構。據報導，高盛打算初期部署數百個Devin「員工」，未來規模恐擴展至數千個，以輔助高盛現有的1.2萬人軟體開發團隊，此舉在高盛內部及整個金融業引發震動。

報導指出，高盛引進由倫敦新創公司Cognition開發的AI軟體工程師 「Devin」，與上一代 AI 工具相比，Devin將軟體團隊生產力提升3到4倍，原本需要數天甚至數週才能完成的程式碼更新、bug修復等工作，在Devin協助下僅需幾小時內就能完成。

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Devin的引進，標誌著高盛進入「AI 智能體」新階段。與以往被動執行指令不同，Devin能自主規劃、執行甚至調試複雜任務，更像是人類的「同事」而非工具。

高盛執行長大衛索羅門（David Solomon）表示，AI可以在幾分鐘內完成IPO招股說明書 95%的工作，雖然剩餘5%仍需人類把關，但標準化程度已大幅提升。其資訊長阿亨蒂（Marco Argenti）直言，這種效率提升將成為高盛在激烈市場競爭中的致勝法寶。

外媒指出，過去幾年，華爾街一直在涉足和探索人工智慧，但高盛推動整合自主人工智慧代理可能是金融業首次涉足該領域。根據研究預測，未來3到5年，全球銀行業恐裁員20萬人。

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