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MUJI無印良品進駐蝦皮商城 開館優惠85折起

2025/07/14 12:42

台灣MUJI無印良品今天宣布正式進駐蝦皮商城，將於7月15日至18日推出「MUJI無印良品開館慶」全館85折起，產品線包括從居家香氛、生活收納、風格服飾與出遊配件等。（無印良品提供）台灣MUJI無印良品今天宣布正式進駐蝦皮商城，將於7月15日至18日推出「MUJI無印良品開館慶」全館85折起，產品線包括從居家香氛、生活收納、風格服飾與出遊配件等。（無印良品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣MUJI無印良品今天宣布正式進駐蝦皮商城，將於7月15日至18日推出「MUJI無印良品開館慶」全館85折起，產品線包括從居家香氛、生活收納、風格服飾與出遊配件等。

台灣無印良品表示，近年來，大家越來越習慣透過網路購物來採購生活用品，看好線上購物所帶來的便利性與市場趨勢，也將持續拓展電商通路，而蝦皮購物在台灣擁有廣大、活躍的用戶，這次攜手合作，不僅為消費者提供更多元的購物管道，也進一步強化MUJI無印良品在數位通路的佈局。

未來，在蝦皮上也能輕鬆選購MUJI無印良品的日常用品、衣物與家具，無論在哪裡、何時想添購生活靈感，一指點選就能輕鬆入手，也期待透過蝦皮靈活、有創意的行銷方式，把MUJI無印良品的理念傳遞給更多人，讓每個日常片刻都多一些舒適自在與溫度。

歡慶MUJI無印良品進駐蝦皮商城，7/月15日至18日多款MUJI無印良品人氣選品用券全面85折起，從居家香氛、生活收納、風格服飾與出遊配件，夏日必備的充電式輕巧型隨身風扇，折扣後297元；經典熱銷的懶骨頭沙發本體，折扣後3015元；出遊必備的四輪硬殼止滑拉桿箱36L，折扣後3355元；高人氣小白鞋，活動價只要688元。

此外，MUJI無印良品也特別於蝦皮商城祭出獨家優惠，7月16日開搶，居家香氛控不能錯過的空間芬香油 200ml 補充瓶，優惠價399元；7月17日開搶，舒適實用的柔軟多用途靠枕，優惠價449元。活動期間下單滿888元，再送質感實用兼備的限量黃麻購物袋。

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