晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元反彈 ! 新台幣觀望中走貶 暫收29.22元

2025/07/14 12:37

美元指數一度反彈破98 ! 新台幣觀望中走貶 暫收29.22元（記者陳梅英攝）美元指數一度反彈破98 ! 新台幣觀望中走貶 暫收29.22元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上週末再度宣布，將對歐盟與墨西哥進口商品加徵30%關稅，引發市場避險情緒升溫，美元指數一度突破98大關，亞幣全面承壓，新台幣兌美元匯率也在觀望中再度走貶，中午暫收29.22元，貶值1.5分，台北外匯經紀公司成交量僅4.88億美元。

川普關稅政策持續揭牌，名單中卻始終未見台灣。外電引述川普表示，針對尚未公布的貿易夥伴，未來計畫施加15%至20%的全面性關稅，此言一出，上週五激勵台北股匯雙漲，新台幣終結連5日貶值走勢。不過，原本市場對歐盟談判樂觀，如今卻遭課以高關稅，加上台積電法說會即將登場，市場轉趨觀望，週一台股開低走低，新台幣同步走貶，呈現股匯齊跌局面。

新台幣今早開盤即反映美元強勢，以29.24元、貶值3.5分開出，盤中一度因出口商拋匯而短暫翻紅，惟央行持續限制出口商拋匯額度，買盤量能未能延續，匯價隨即回落。

主要亞幣方面，日圓因美元走強再度貶破147兌1美元，韓元則創下6月中旬以來波段新低。

市場目前聚焦台美關稅談判進展；另外，聯準會仍維持對降息的謹慎態度，本週美國即將公布6月消費者物價指數（CPI），在川普不斷對聯準會主席鮑爾施壓要求降息的情況下，該數據的重要性進一步升高，市場關注度也隨之攀升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財