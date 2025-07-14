美元反彈 ! 新台幣觀望中走貶 暫收29.22元

美元指數一度反彈破98 ! 新台幣觀望中走貶 暫收29.22元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上週末再度宣布，將對歐盟與墨西哥進口商品加徵30%關稅，引發市場避險情緒升溫，美元指數一度突破98大關，亞幣全面承壓，新台幣兌美元匯率也在觀望中再度走貶，中午暫收29.22元，貶值1.5分，台北外匯經紀公司成交量僅4.88億美元。

川普關稅政策持續揭牌，名單中卻始終未見台灣。外電引述川普表示，針對尚未公布的貿易夥伴，未來計畫施加15%至20%的全面性關稅，此言一出，上週五激勵台北股匯雙漲，新台幣終結連5日貶值走勢。不過，原本市場對歐盟談判樂觀，如今卻遭課以高關稅，加上台積電法說會即將登場，市場轉趨觀望，週一台股開低走低，新台幣同步走貶，呈現股匯齊跌局面。

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新台幣今早開盤即反映美元強勢，以29.24元、貶值3.5分開出，盤中一度因出口商拋匯而短暫翻紅，惟央行持續限制出口商拋匯額度，買盤量能未能延續，匯價隨即回落。

主要亞幣方面，日圓因美元走強再度貶破147兌1美元，韓元則創下6月中旬以來波段新低。

市場目前聚焦台美關稅談判進展；另外，聯準會仍維持對降息的謹慎態度，本週美國即將公布6月消費者物價指數（CPI），在川普不斷對聯準會主席鮑爾施壓要求降息的情況下，該數據的重要性進一步升高，市場關注度也隨之攀升。

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