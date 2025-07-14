昔日北車第1高樓「亞洲廣場大樓」 35年高樓層住宅每坪9字頭

「亞洲廣場大樓」（左）1990年完工時，以樓高101公尺拿下當時台北車站商圈第1高樓。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕緊鄰全國「地后」、曾是台北車站商圈第1高樓的「亞洲廣場大樓」，屋齡超過30年，其低樓層商場（前身為大亞百貨）甚至過往甚至成為壽險、殯葬集團搶著買進的房產，近幾年樓上住宅、辦公室陸續有實價揭露，最高單價每坪直逼百萬大關。

房產業者表示，該大樓在北市忠孝西路1段上，1990年完工時，以樓高101公尺拿下當時台北車站商圈第1高樓，規劃包括住宅、辦公室、商場等複合式空間，不過3年後、也就是1993年被緊鄰的新光摩天大樓超越。

請繼續往下閱讀...

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，亞洲廣場大樓位置絕佳，然而近年因為西區門戶計畫帶動大型投資案紛紛進駐，尤其2022年國產以總價65億元處分「國產實業大樓」、2023年「財團法人陳啟川先生文教基金會」以13.27億元向和泰產險買下中正區忠孝西路屋齡53年的商辦，都點燃低點布局、資產投資的興趣。

根據內政部實價網最新揭露，5月，該大樓高樓層23樓一口氣有兩筆實價揭露，即便屋齡已達35年，每坪單價仍高達90萬元，即便中間樓層、4月16樓每坪單價也有88.72萬元。

進一步觀察該大樓近3年實價揭露資訊，去年1月，18樓以每坪單價高達98.53萬元，創下該大樓最高單價紀錄，對比2012年每坪取得單價64.92萬元，12年來漲幅超過5成。

早年成交價不高

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，「亞洲廣場大樓」位於地后「新光摩天大樓」旁，區段條件佳，但因產權複雜，早年的成交價格不高。

且有房產業者指出，該大樓較出名的交易案則是低樓層商場，也就是大亞百貨的產權，2012年1樓產權被新光人壽以39.86億元標走、每坪單價高達454萬元，2015年2樓則被中國信託人壽以15.67億元標走，昔日光是1、2樓的房產價值就合計超過55億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該區域地段與交通件極優，不管是商用或者住宅都有其市場，尤其未來有雙子星大樓，區域內又有不少摩天大樓，勢必會帶能更多人潮與需求，因此價格也反映未來利多而走揚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法