晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普30％墨關稅點火 !「番茄」一夜喊漲 美國餐廳大喊「凍未條」

2025/07/14 12:50

美墨「番茄大戰」一觸即發，最快可能在今（14日）上漲。（示意圖，彭博）美墨「番茄大戰」一觸即發，最快可能在今（14日）上漲。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普12日突然宣佈，8月1日起對所有墨西哥進口品一律課徵30％關稅。消息一出，市場最先跳腳居然是番茄。《CNN》報導，美國超過90%的新鮮番茄仰賴墨西哥供應，30%關稅消息在短短數小時就傳回產地，當地供應商醞釀漲價，部分美國餐廳直言，擔憂3個月後將會破產。

《CNN》指出，番茄價格原已風聲鶴唳，因為美國商務部在本月14日將終止執行近30年的「番茄暫停協議」，這意味著，美國人在雜貨店、披薩店，以及在任何使用番茄的地方可能得支付更高的價格，這對於小型企業來說，更高的番茄價格，可能會讓他們徹底倒閉。

分析師指出，「番茄暫停協議」終止執行後，屆時墨西哥鮮番茄即刻恢復20.9％反傾銷稅。研究估計，每磅成本平均增加8美分，零售價恐同步推高7%。

此外，墨西哥主要出口商 Naturesweet 表示，若美國課徵30%稅率成真，番茄出廠價勢必再漲10%，並已通知美國零售客戶做好調價準備。

根據美國勞工統計局的數據，截至2025年5月，美國消費者每磅田間種植的番茄價格約為1.70美元。亞利桑那州立大學農業商業學教授理查茲表示，這些關稅可能導致番茄消費價格上漲約10%，而需求量可能下降5%。

據了解，美國部份企業會使用美國產番茄而避免關稅，但多半是大型企業。其中，亨氏在美國銷售的番茄醬產品只使用美國本土種植的番茄，而DiGiornio也在網站上聲明，其冷凍披薩醬採用加州種植的番茄製成。

業者指出，在鳳梨、酪梨尚可尋找多國貨源的蔬果市場，但番茄卻難以替代。亞利桑那州進口商坦言，過去還能以提前報關、改走冷藏車等方式消化20％稅賦，但30％完全沒空間吸收，只能轉嫁給消費者。

對此，佛州番茄農民長年指控墨西哥「低價傾銷」，認同川普加稅打擊，但美國餐飲業者卻憂心通膨火上加油。對此，芝加哥連鎖披薩餐廳Teresa Razo表示，美國若對墨西哥農產品徵收新關稅導致番茄價格上漲，估計3個月後她的餐廳可能會破產。

阿波羅尼亞披薩店指出，他們使用墨西哥番茄作為新鮮番茄配料，醬汁則採用加州番茄製成，先前的起司等關鍵原料等關稅，已讓餐廳成本增加，現在番茄也將釀漲，這對餐廳的經營成本恐再增添新麻煩。該店老闆德萊昂稱，「我只希望這一切盡快結束」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財