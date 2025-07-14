川普30％墨關稅點火 !「番茄」一夜喊漲 美國餐廳大喊「凍未條」

美墨「番茄大戰」一觸即發，最快可能在今（14日）上漲。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普12日突然宣佈，8月1日起對所有墨西哥進口品一律課徵30％關稅。消息一出，市場最先跳腳居然是番茄。《CNN》報導，美國超過90%的新鮮番茄仰賴墨西哥供應，30%關稅消息在短短數小時就傳回產地，當地供應商醞釀漲價，部分美國餐廳直言，擔憂3個月後將會破產。

《CNN》指出，番茄價格原已風聲鶴唳，因為美國商務部在本月14日將終止執行近30年的「番茄暫停協議」，這意味著，美國人在雜貨店、披薩店，以及在任何使用番茄的地方可能得支付更高的價格，這對於小型企業來說，更高的番茄價格，可能會讓他們徹底倒閉。

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分析師指出，「番茄暫停協議」終止執行後，屆時墨西哥鮮番茄即刻恢復20.9％反傾銷稅。研究估計，每磅成本平均增加8美分，零售價恐同步推高7%。

此外，墨西哥主要出口商 Naturesweet 表示，若美國課徵30%稅率成真，番茄出廠價勢必再漲10%，並已通知美國零售客戶做好調價準備。

根據美國勞工統計局的數據，截至2025年5月，美國消費者每磅田間種植的番茄價格約為1.70美元。亞利桑那州立大學農業商業學教授理查茲表示，這些關稅可能導致番茄消費價格上漲約10%，而需求量可能下降5%。

據了解，美國部份企業會使用美國產番茄而避免關稅，但多半是大型企業。其中，亨氏在美國銷售的番茄醬產品只使用美國本土種植的番茄，而DiGiornio也在網站上聲明，其冷凍披薩醬採用加州種植的番茄製成。

業者指出，在鳳梨、酪梨尚可尋找多國貨源的蔬果市場，但番茄卻難以替代。亞利桑那州進口商坦言，過去還能以提前報關、改走冷藏車等方式消化20％稅賦，但30％完全沒空間吸收，只能轉嫁給消費者。

對此，佛州番茄農民長年指控墨西哥「低價傾銷」，認同川普加稅打擊，但美國餐飲業者卻憂心通膨火上加油。對此，芝加哥連鎖披薩餐廳Teresa Razo表示，美國若對墨西哥農產品徵收新關稅導致番茄價格上漲，估計3個月後她的餐廳可能會破產。

阿波羅尼亞披薩店指出，他們使用墨西哥番茄作為新鮮番茄配料，醬汁則採用加州番茄製成，先前的起司等關鍵原料等關稅，已讓餐廳成本增加，現在番茄也將釀漲，這對餐廳的經營成本恐再增添新麻煩。該店老闆德萊昂稱，「我只希望這一切盡快結束」。

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