三元電池廠驚爆火警 台泥：起火點在這裡

台泥表示，起火點為三元能源科技小港廠內進行第一次充電作業的電池半成品倉庫，損失正進一步確認中。 （讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）三元能源科技位於高雄市小港區的電池廠，今日凌晨5時10分發生火警，台泥表示，起火點為三元能源科技小港廠內進行第1次充電作業的電池半成品倉庫， 三元能源科技已投保相關保險，損失正進一步確認中。

台泥表示，本次火警發生於7月14日凌晨5時10分，起火點為三元能源科技小港廠內進行第1次充電作業的電池半成品倉庫，火警發生後，廠內自動灑水系統於第一時間啟動控制火勢，廠內人員已於第一時間全面疏散。

請繼續往下閱讀...

公司依內部標準作業流程，第一時間啟動三階段火場應變機制，依序採取：

1. 二氧化碳（CO₂）抑制反應

2. 抑燃泡沫覆蓋

3. 灑水降溫與穩定控制

公司同步於5時15分主動通報高雄市消防局，消防單位於5時20分抵達現場，迅速投入灌救作業，共出動46輛車與91名人力。經雙方協力處理，火勢迅速獲得控制，目前已無明火，進入全面降溫與安全監控階段。

本次事故共確認11人輕傷，包括三元能源科技員工與消防人員，主要為疏散或救援過程中的擦挫傷，經送醫後目前全數已平安返家，無人留院。

公司已由人力資源部門成立專案小組，主動關懷員工於火災後的身心狀況，並安排必要的健康檢查與後續支持。

對於本次事故所造成的社區驚擾與市民不安台泥深感抱歉，未來將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任。

同時全面配合高雄市政府與相關單位進行環境監測作業，提供所需資訊，並接受相關檢測與評估，以確保處理過程合乎法規，保障環境安全與社會信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法