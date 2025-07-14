劍指中國 歐盟將加強外國補貼調查

歐盟反壟斷官員表示，將加強外國補貼調查。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟反壟斷負責人表示，將對在歐盟投資的外國企業展開更大範圍的補貼調查，以加強打擊「不公平競爭」，隨著中國製造商供應過剩的問題引起關注，歐盟也擔心將衝擊到自身工業發展，此舉再次被認為是將目標對準北京。

《金融時報》報導，儘管歐盟的外國補貼條款，並非專門針對中國，但由於人們愈來愈擔心中國這個全球最大製造商的供應過剩問題危及歐洲工業，這項條款已被用於打擊許多中國企業。

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被問到是否根據這項條款展開更多類似的調查時，歐盟反壟斷官員里韋拉（Teresa Ribera）表示，當然會如此，預計那些外資投資興趣日益濃厚的產業將受到審查，里韋拉補充，在歐洲外資對很多產業都感興趣，例如基礎工業和現代工業、化學、製藥、汽車和電池等。

根據外國補貼條例，布魯塞爾可以阻止收到外國政府補貼的公司參與公開採購、併購甚至是向單一市場銷售產品和服務。

歐盟至今利用這項條款調查了多家參與歐洲公開招標的中企，從電動車大廠比亞迪（BYD）、一家國營火車製造商，到太陽能電池板公司和其國營合作夥伴。歐盟也根據外國補貼條例，對一家中國安檢掃描儀製造商和一家中國風力發電機銷售公司啟動了理所當然的調查。

里韋拉將於週一（14日）在北京與中國國務院副總理丁薛祥一同主持第6次中歐高層環境與氣候高層對話，並參加其他會議，討論綠能轉型與中歐合作。里韋拉訪問中國的同時，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已計劃與中國國家主席習近平於7月底舉行峰會。這次計劃中的會晤正值貿易緊張局勢加劇，歐盟對中國在俄羅斯全面入侵烏克蘭後繼續支持俄羅斯感到憤怒之際。

里韋拉表示，制定外國補貼規範的目的是確保在歐洲投資的企業能夠創造價值，並在歐盟培養人才和創新能力。里韋拉也提到，北京過去曾要求在中國投資的企業，需透過合資企業的方式進行，在歐洲或許也可以發展這種模式，但重點是不要陷入缺乏創新、知識、只能將產品推向市場的困境。

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