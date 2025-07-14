焦點股》裕民：BDI大漲 價量俱揚

裕民受惠BDI大漲，價量齊揚。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝運輸裕民（2606）受到波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）大漲激勵，今日股價開高震盪，早盤一衝高到53.1元、漲幅逾6%，截至9:38分，裕民股價暫報52.8元，大漲3元，漲幅6.02%，成交量爆出逾6800張，較前1交易日3713張大增。

最新1日波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲198點，以1663點作收，漲幅13.5%，創2023年2月23日以來單日最大漲幅；其中，海岬型運費指數（BCI）上漲440點，以2104點作收，漲幅26.4%，平均日租金為每艘17453美元，增加3654美元；巴拿馬極限型運費指數（BPI）上漲137點，以1860點作收，漲幅8%，平均日租金為每艘16743美元，增加1236美元；超輕便極限型運費指數（BSI）上漲37點，以1219點作收，漲幅3.1%。

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裕民對今年散裝航運市場審慎樂觀，主要是目前15~20年以上船齡的老船占比25%，在環保法規日趨嚴謹下，老船將退出市場，而新船訂單則是有史以來最少，供給增加有限，雖然中國經濟復甦緩慢，今年散裝市況不比去年好，但市場不時有驚喜，且西非新礦場11月開始生產下，下半年市況會改變。

裕民第2季財報將在8月12日公布。裕民第1季EPS為0.27元。

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