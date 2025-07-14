緯創內湖研發大樓動工 打造AI科技廊道新地標

緯創今日在台北市舉辦內湖新建大樓的開工動土典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）今日在台北市內湖區舉行「內湖潭美段研發大樓新建工程開工動土典禮」，預計2028年興建完成。總經理林建勳指出，此大樓與規劃興建的緯穎（6669）總部大樓相鄰，距離現有的行善路辦公區，也就是內湖數位內容創新中心暨緯創企業總部僅約1公里，未來將延伸拓展成為AI科技廊道。

林建勳指出，本次新建工程基地，是2024年5月9日公告取得的內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地地上權案，土地面積共6407.79平方公尺，容積率224.51%，建蔽率38.67%，地上權存續期間為60年。緯創將打造地上8層、地下4層，符合黃金級綠建築及智慧建築之研發大樓，總樓地板面積約9425坪。

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緯創長期致力於推動科技創新與產業升級，繼2021年取得臺北市舊宗段「數位內容創新中心」BOT案後，持續深耕內湖區營運基地，攜手市府打造AI導向的智慧城市（AI Driven Smart City）。集團6月19日也已舉辦竹北AI園區開幕典禮，期望提升整體營運效率的同時，擴大企業產值，創造更多就業機會，並積極培育跨域科技人才。

林建勳強調，未來緯創將結合集團資源與研發能量，持續發揮在AI、數位內容、智慧製造等領域之專長，驅動台灣科技產業發展。

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