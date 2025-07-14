ETF配息王來襲！00961年化配息率15％ 入場倒數計時

近期市場因川普關稅政策震盪，外資賣超台股ETF標的，官股法人動向受矚目。（資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕7月台股ETF除息熱潮再起，富蘭克林華美投信旗下三檔ETF蓄勢待發，其中備受市場矚目的是首次配息的「FT台灣永續高息ETF」（00961），其預估年化配息率上看15%。此外，市值型的「FT臺灣Smart ETF」00905與債券型的「FT投資級債20+ ETF」00982B也將同步於7月16日除息，現金股利則定於8月8日入帳，提醒欲參與本次配息的投資人，最後買進日為7月15日。

00961自去年10月成立以來，已累積8個多月的「老本」，日前公告首度配息每單位0.115元，以7月9日9.26元計，估年化配息率上看15％，為2025年以來年化配息率最高ETF，公告配息日隔天成交量暴增 8.6 倍。

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近期市場因川普關稅政策震盪，外資賣超台股ETF標的，官股法人動向受矚目。根據 CMoney 統計，八大官股券商7月初反手加碼，包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等五大熱門標的合計買超近 6 萬張，總投資金額估近 20 億元；其中就見配息黑馬00961。

專家分析指出，在全球震盪環境下，具備穩定現金流的投資標的更顯重要。00961 憑藉其優質投資組合與穩健配息特性，近日均交易量維持萬張以上，在台股 ETF 交易排行中穩居前十大交易標的。面對市場不確定性，建議投資人可參考官股法人作法，透過 ETF 分散風險，並留意具防禦性的高息標的。

至於債券型產品00982B「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」則鎖定美國長天期投資級債，適逢市場對Fed降息預期轉強，加上指數殖利率高達6.7%，投信法人看好其提供穩定息收與潛在資本利得機會。

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