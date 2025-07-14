焦點股》台泥：三元電池廠驚傳爆炸起火 爆量下殺

三元電池廠驚傳爆炸起火，台泥爆量下殺。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團位於高雄市小港的三元能源科技電池廠驚傳爆炸起火，今天開盤股價一度失守23元關卡，創下自2009年2月以來新低，截至9點21分，股價暫報23.2元，跌幅１。９%，成交量1萬1210張。

台泥佈局綠能產業，旗下三元能源科技是全台第1座超級電池廠，斥資120億元打造，生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能1.8GWh（十億瓦），相當於年產約2萬4000輛電動汽車所需的長程電池量，也是台灣第1個取得航空等級認證的電芯品牌。

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台泥今年在股東會上表示，能元與三元能源科技兩家電池廠皆已具備穩定出貨能力，且獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單，目前每月出貨約為700萬至800萬顆電池，實際產能可達2000萬顆，仍有極大成長空間。

台泥指出，受到中國電池價格大幅下殺影響，國際市場競爭壓力加劇，目前電池產品即便品質與效率具優勢，仍難以在價格面競爭，「如果現在的電池價格是和去年一樣，我相信能元和三元現在已經獲利了。」

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