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美國對歐盟祭30％關稅 歐元跌至近3週低點

2025/07/14 09:46

美國對歐盟祭30％關稅後，歐元跌至近3週低點。（示意圖，路透）美國對歐盟祭30％關稅後，歐元跌至近3週低點。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）12日揚言自8月1日起對歐盟輸美商品課30%關稅。受消息衝擊，歐元週一（14日）兌美元匯率跌至近3週低點。

綜合媒體報導，川普12日在自創社群平台Truth Social公布至歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的關稅信函，表示美國將自2025年8月1日起對所有歐盟和墨西哥產品徵收30%的關稅，2者關稅稅率都被上調，其中歐盟關稅稅率更從原本的20%大幅調升至30%，引發全球關注。

受川普關稅威脅消息影響，週一亞洲早盤，歐元與墨西哥披索（Mexican peso）雙雙走弱，歐元甚至一度跌至近3週低點，最低觸及1.166美元，隨後跌勢收斂，截至台北時間早上9點32分左右，歐元兌美元暫報1.1691；而美元兌墨西哥比索上漲0.21%，至18.663。

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