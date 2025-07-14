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台股週線連3紅 法人：關稅匯損利空淡化有望利空出盡

2025/07/14 08:57

台股連3週收紅，法人看關稅匯損利空淡化、有望利空出盡。（擷取自奇摩股市）台股連3週收紅，法人看關稅匯損利空淡化、有望利空出盡。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕加權指數上週五（11日）以2萬2751點作收，週線上漲0.9%，連續3週週線收紅。法人認為，對等關稅利空有望逐漸淡化，且大立光第2季財報雖受匯損影響，獲利大幅衰退，然股價逆勢收紅，利空不跌突顯市場信心不如預期般悲觀，因此預料關稅議題落定後，台股有望利空出盡。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，川普關稅政策進入談判下半場，本週美國先後公布23國的關稅名單，截至11日台灣仍未被納入。從已公布名單中分析，稅率普遍介於20%至40%，日韓關稅甚至高達25%，不過寬限期展延至8月1日，而各市場反映利空不跌，顯示對於後續談判已漸漸轉為中性看待，衝擊的邊際效益遞減。

展望後市，野村投信認為，短線國際市場投資氣氛佳，目前台股已站上年線且季線向上翻揚，底部成形，短線震盪盤堅，布局操作可先留意AI伺服器供應鏈與相關零組件股（BBU、散熱、機殼）、台積電概念股。

至於本週觀察重點，法人建議，投資人可持續留意財報公佈及本週台積電法說；至於操作方面，在市場等待關稅結果之際，具題材、業績支撐族群相對有表現，載板、AI伺服器相關、台積電先進製程、軍工等族群可留意。

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