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美30％關稅太傷 德總理警告：將重創產業核心

2025/07/14 10:11

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，如果未來幾週仍無法透過談判解決貿易衝突，在美國總統川普（Donald Trump）威脅徵收30％關稅的情況下，將對歐洲最大經濟體德國的出口商造成「沉重打擊」。

在川普週末威脅對歐盟徵收30％的新關稅中，歐盟將暫停對美國貿易反制措施直到8月1日，以便雙方進行進一步談判。

梅爾茨週日接受德國公廣聯盟（ARD）採訪時表示，如果關稅情況真的走到這一步，德國政府可能需要延後部份經濟政策措施，因為這將使一切「黯然失色」，並對德國出口產業造成沉重打擊。

梅爾茨提到，自己正在與其他歐盟領袖進行密切協調，以確保如此高額的關稅不會付諸實行。梅爾茨補充，這背後需要兩點，包括歐盟內部的團結，以及與美國總統的良好溝通。

被問到德國是否支持對美徵收反制關稅時，梅爾茨給出肯定的答案，但強調，這些措施不會在8月1日前採取行動。梅爾茨也透露除了週五與川普的通話之外，上週末也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）針對相關議題進行了深度討論。

德國是歐盟最大經濟體，由於該國仰賴出口因此關稅讓德國承受龐大的壓力，而德國的汽車、化學、鋼鐵和機械規模尤其龐大，除了川普對個別國家實施的關稅外，還面臨著針對汽車及零件的25％關稅、鋼鐵和鋁的50％關稅等其他關稅，使得德國預計成為這波關稅下，歐盟受影響最大的國家。

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