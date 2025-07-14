IMF前官員警告，美國恐在明年期中選舉前面臨金融危機。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）1名前官員表示，美元今年暴跌和黃金價格飆升的走勢表明，金融市場對於川普政府的政策並不滿意。官員警告，除非出現重大的政策調整，否則美國明年國會期中選舉前，恐會出現金融危機。

《財星》報導，IMF政策發展與審查部前副主任拉赫曼（Desmond Lachman）表示，全球現在正在對美元失去信心，美國明年可能遭遇金融危機。

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拉赫曼在專欄文章中指出，在川普開始第2個總統任期之前，美國的財政狀況就已經岌岌可危，而川普簽署的巨額減稅法案，將進一步使赤字增加數兆美元，與此同時，川普的關稅和對聯準會（Fed）降息的施壓，也削弱毀了人們對於美元的信心，引發通膨擔憂。

拉赫曼補充，再加上川普明顯「無視法治」，這導致市場幾乎沒有理由信任美國。拉赫曼認為，這就是為什麼今年上半年美元兌其他主要貨幣下跌10％的原因，創下1953年以來美元最差表現。

儘管有關稅，美國利率與其他主要經濟體 間的差距仍大，這在傳統情況下通常會提振美元，但美元仍出現暴跌。這些都顯示金融市場對川普政府的經濟政策表現出非常明顯的不信任。

拉赫曼指出，川普遇上的問題是，市場並不是政客，他們無法感受到初選在內等壓力。如果川普拒絕了聽取投資人的警告，那麼在美國明年即將舉行期中選舉的情況下，美國應該為美元、債券市場的危機作好準備。

華爾街眾人至今一直在對關稅、通膨、赤字、不可持續的債務做出警告。但到目前為止，關稅尚未引發通膨，而今年關稅收入預計將達3000億美元（約新台幣8.87兆元）。

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