不是黃金！德銀警告鮑爾被迫離職美元、美債恐遭大拋售 避險贏家是它

德銀警告鮑爾被迫離職美元、美債恐遭大拋售，而歐元、日元、瑞士法郎將成為避險贏家。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近期以「裝修爭議」為由要求聯準會主席鮑爾辭職，德銀警告，若鮑爾被迫離職將觸發美元指數24小時內暴跌3-4%、美債拋售30-40基點，荷蘭國際集團亦認為，這將導致美債殖利率曲線陡峭化，形成美元有毒組合，歐元、日元、瑞士法郎將成為避險贏家。

華爾街見聞報導，川普表示，如果美國政府官員指控鮑爾在聯準會總部裝修問題上誤導國會議員的說法屬實，鮑爾應該「立即辭職」。這一表態加劇了川普對聯準會主席的批評，川普一直要求激進降息，並暗示可能在鮑爾任期結束前提名繼任者。

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然而，鮑爾被迫離職的風險被市場嚴重低估。德銀全球外匯策略主管George Saravelos在報告中指出，市場對鮑爾被免職的機率定價“非常低”，博彩平台Polymarket給出的機率不到20%，美元近期也保持相對穩定。

Saravelos預測，若川普迫使鮑爾離職，隨後24小時內美元貿易加權指數可能下跌至少3%-4%，固定收益市場將面臨30-40個基點的拋售。美元和債券將承擔持續性風險溢價。

Saravelos進一步指出，投資人可能將此類事件解讀為對聯準會獨立性的直接衝擊，使聯準會面臨極端的制度性壓力。鮑爾坐鎮全球美元貨幣體系的頂峰，顯而易見的是，後果將波及美國境外。

其他機構觀點也趨於一致，荷蘭國際集團策略師在另1份報告中表示，儘管鮑爾提前離職不太可能，但這將導致美國國債殖利率曲線陡峭化，因投資者將對更低利率、更快通膨和美聯儲獨立性削弱進行定價。

他們認為這將為美元創造“有毒組合”，歐元、日圓和瑞士法郎將最為受益。

Saravelos警告，美國經濟目前處於非常脆弱的外部融資地位，這增加了出現遠超我們概述範圍的更大更具破壞性價格波動”的風險。

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