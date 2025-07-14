聯手加、日？歐盟計劃與受美關稅影響的國家強化合作

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，在歐盟和其他美國貿易夥伴面臨一系列新的威脅之後，布魯塞爾正在準備加強與其他受到川普關稅影響國家的接觸，其中與加拿大、日本等國的接觸可能包含合作的可能性。

《彭博》報導，貿易戰爆發至今，歐盟與美國的談判始終沒得出結果，雙方在汽車、農產品關稅等多個議題上陷入了僵局。美國總統川普在12日發出的關稅信函中宣佈，將單方面對歐盟商品課徵30％的關稅，歐盟成員國則在週日（13日）針對談判進展進行了簡報。

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歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當天表示，歐盟將延長暫停對美國貿易反制措施的期限，直到8月1日，以便雙方進一步談判。這些措施是針對川普先前對鋼鐵、鋁關稅所做出的回應，在此之前已暫停實施，原定於週二（15日）午夜恢復。

馮德萊恩補充，歐盟也將繼續準備反制措施，以做好充分的準備，但也重申，歐盟傾向於「透過談判解決問題」。

知情人士表示，目前的反制措施清單將對價值約210億歐元（約新台幣7224億元）的美國商品徵收關稅，歐盟也已準備好另1份價值約720億歐元（約新台幣2.47兆元）的反制清單，以及一些出口管制措施，最快週一會提交給成員國。

馮德萊恩也提到，歐盟目前不會動用反脅迫工具，這是歐盟最有力的貿易工具，是為了應對特殊情況所設立，而目前還沒有走到那一步。

川普已致函一系列貿易夥伴，調整4月解放日提出的關稅稅率，歐盟曾試圖與美國達成一項初步協議，以避免關稅上調，但川普的信件打破了布魯塞爾近期對於在最後時刻達成協議的樂觀看法。

知情人士透露，歐盟談判代表目前正專注於汽車關稅議題，預計美國和歐盟之間的談判將在本週繼續進行。

根據《彭博》先前報導，美國和歐盟一直在討論1項初步協議，將對大多數歐盟出口產品徵收10％的關稅，並對航太、醫療器材等部份產業提供有限的豁免。歐盟一直主張降低烈酒、葡萄酒的稅率，並透過配額來減輕川普對鋼鐵、鋁徵收的關稅，美方則提議對農產品徵17％關稅。

除了8月將生效的全面關稅外，川普也對汽車及零件徵收25％，並對鋼鐵、鋁等金屬徵收50％關稅。川普近期正致力於在製藥、半導體在內的其他領域也推動關稅，並宣佈，將對銅徵收50％關稅。現階段達成的任何協議都不會自動使歐盟免受這些產業措施的影響，但歐盟仍在尋求一定程度的豁免。

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