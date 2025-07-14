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All In全球股市！美銀高喊：這隻黑天鵝出現前 除「它」一切皆可買

2025/07/14 12:35

美銀表示，投資者應採取All In策略，直至長期債券殖利率引發市場崩盤為止。（路透）美銀表示，投資者應採取All In策略，直至長期債券殖利率引發市場崩盤為止。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「除了債券，一切皆可買」，美銀策略師哈內特（Hartnett）指出，川普的政策路徑正從“財政戒毒”模式轉向“財政狂歡”，將通過製造“1個美麗的大泡沫”來為巨額賬單買單，而股市和加密貨幣等風險資產已經明確接收到這信號，他認為，只有1場劇烈的債券市場拋售，才能終結這場盛宴。

華爾街見聞報導，哈內特發出最新、也是最激進的觀點，1場由政策驅動的全球股市融漲（melt-up）正在上演，投資者應採取“All In”策略，直至長期債券殖利率突破關鍵“爆點”，引發市場崩盤為止。

Hartnett指出，目前市場的核心邏輯已發生根本轉變。他用1個比喻來形容川普政府的政策路徑，正從財政「detox」（戒毒所）模式，轉向無節制的「gorge」（金三角）模式。這種對大規模支出的擁抱，將透過製造1個美麗的大泡沫來為巨額帳單買單，而股市和加密貨幣等風險資產已經明確接收到這一訊號。

他進一步指出，市場對政策風險的極度漠視，是這1輪上漲的關鍵催化劑， Hartnett表示，衡量債券和股票市場波動性的MOVE與VIX指數正處於2月19日以來的最低水平，這意味著市場幾乎不存在對政策的恐懼。

因此，他的交易建議清晰而直接，保持對風險資產的全面部位，直到關鍵的長期國債殖利率觸及「越獄」（jailbreak）水準，即美30年期公債殖利率突破5.1%、英國突破5.6%、日本突破3.2%，他認為，只有1場劇烈的債券市場拋售，才能終結這場盛宴。

在Hartnett的資產配置建議中，債券已成為最不受青睞的資產類別。「除了債券，一切皆可買」（Anything but Bonds）的交易邏輯正從美國走向全球。過去十年中，黃金漲幅達114%成為最佳表現資產，而美國公債下跌1%墊底。

Hartnett認為，美元的長期熊市才剛開始，建議在2020年代的後半段，增加對大宗商品、加密貨幣、國際市場及新興市場的配置。

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