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高手在民間！黃金今年已噴漲26％ CNN揭「這些女生」賺爆

2025/07/13 18:10

婚禮珠寶佔印度黃金市場比重的50%以上。（美聯社）婚禮珠寶佔印度黃金市場比重的50%以上。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在2024年飆漲27%之後，今年以來已大漲26%。《CNN》指出，長期以來將大部分資產投資於黃金的南亞女性，可望成為這波淘金熱的大贏家。

《CNN》13日報導，南亞新娘以佩戴黃金飾品聞名，這些飾品可以是贈送給他人，也可能是繼承的。她們的收藏通常在出生前就開始了，包括繼承而來的飾品和禮物，用於紀念她們的出生、人生里程碑和宗教節日。

對南亞家庭來說，黃金不僅僅是一項投資，女兒繼承母親黃金的傳統，在印度城鄉各地都有，無論社會經濟地位為何。許多女性繼承了繡有金線的紗麗，她們將金飾視為珍貴的傳家寶，而非快速變現的現金，對女性來說，金飾可能是少數幾件完全屬於她們的資產之一。

根據世界黃金協會數據，2023年，印度是全球第二大黃金珠寶市場，僅次於中國。2021年，印度購買高達611噸的黃金珠寶；相較之下，排名第二的中東地區則購買241噸。

其中，印度的需求主要由珠寶驅動，預計印度每年有1100萬至1300萬場婚禮，因此婚禮珠寶佔黃金市場比重的50%以上。在英國黃金供應商Solomon Global的客戶群中，南亞裔約佔10%，該公司表示，去年南亞裔女性購買黃金的數量增加。

世界黃金協會印度區執行長賈恩（Sachin Jain）表示，印度人並不認為黃金是一種揮霍，相反，黃金被視為只會升值的家庭資產。尤其，在印度，數百萬人（尤其是女性）可能無法開設銀行帳戶或其他形式的投資，黃金首飾成為另一種財務保護。

賈恩保守估計，印度家庭存放的黃金多達2.5萬噸甚至更多。而且，儘管金價在歷史上相對較高時曾出現拋售趨勢，但印度人即使在高價也持續持有黃金。

除了印度，巴基斯坦女性也愛黃金。嘉尼（Farzana Ghani）擁有的每一塊金子都承載著一段回憶，母親還告訴她，要把零用錢留下來，存夠了就去買24K金幣。嘉尼說，「我們東方女性總是有錢以備不時之需，不會只顧眼前，忘記明天」。

去年12月，嘉尼的女兒在邁阿密結婚時，她把許多金幣和舊珠寶改造成現代飾品，送給女兒，以便她將來可以保留並傳承自己的孩子，部份金幣則留給兒子。

報導提及，2025年依賴黃金投資的不僅是南亞女性，川普的貿易戰擾亂全球，投資者正從波動性較大的資產轉移出來，使得2025年第一季，黃金創下自1986年以來最強勁的季度回報率，避險需求還蔓延至白銀和鉑金等其他金屬。

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