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長庚國際能源部署6套儲能系統 穩定台南重災區電力

2025/07/13 14:02

南部大停電，長庚國際提供６套緊急儲能系統。（業者提供）南部大停電，長庚國際提供６套緊急儲能系統。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕丹娜絲颱風造成南部大停電，能源署緊急向儲能產業發出支援號召，繼聚恆科技宣布將儲能櫃送抵台南後壁鄉仕安社區活動中心，提供居民臨時充電與應急用電外，長庚國際能源也表示，已於台南學甲、麻豆及台南白河等三處重災區，部署6套緊急儲能系統，提供穩定電力來源。

長庚國際能源董事長王貴雲表示，第一時間得知災區民眾所面臨的困境與不便後，隨即指示公司各部門全面配合能源署調度與需求，而長庚國際能源工程部也立即啟動應變評估作業，針對災區實際民生用電需求，團隊迅速設計搭載110V標準插座的緊急儲能系統，讓民眾能方便地為手機、手電筒、收音機及行動輔具等必要裝置充電。

為確保現場用電安全無虞，工程人員更於夜間投入程式與線路的修改作業，設置輸出功率限制，並於次日凌晨完成測試與驗證，確保系統運作穩定可靠後，即刻派員趕赴災區現場進行安裝。

此次長庚國際能源於台南學甲、麻豆及台南白河等三處重災區，共部署6套緊急儲能系統，每套系統具備90kWh儲能容量與6組110V插座，提供穩定電力來源，滿足民眾緊急充電與照明需求，協助災區居民度過斷電初期的艱難時刻，有效提升災後生活安全與便利性。

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