日本7-11發文標註「中國台灣」 敷衍道歉遭日網炎上

日本7-ELEVEN昨（12）日晚間，針對11日貼文引發炎上風波發聲說明，但被日本網友指出內容明顯很敷衍。（圖擷取自@7andi_jp_pr 社群平台「X」，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本7-ELEVEN為了慶祝7月11日，選在當天上午發文分享各國或地區的7-11制服，台灣的部分竟被標註成「中國（台灣）」，疑似與圖中的廣東、香港一樣，將台灣被視為中國的一部分。此舉隨即遭到台日網友抗議，事件發酵近2天，該公司才刪文道歉，日本民眾認為內容敷衍，導致此事持續炎上中。

日本7-ELEVEN為了慶祝7月11日，選在當天上午發文分享各國或地區的7-11制服，然而台灣的部分竟被標註成「中國（台灣）」。（圖擷取自@7andi_jp_pr 社群平台「X」，本報合成）

綜合日媒報導，在日本當地時間7月11日上午7點11分（台灣時間6點11分），日本7-11超商於官方社群平台X（原推特）發布應景慶祝文，介紹14款來自世界各國與地區的7-11店員制服。

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從日本7-11發布的圖片顯示，制服款式包括美國、夏威夷、澳洲、瑞典、丹麥、台灣、馬來西亞、中國廣東、菲律賓、新加坡（與中國廣州、香港同款）、韓國、柬埔寨（與泰國、寮國同款）、印度及越南。

有日本網友質疑為何日本7-11超商碰到中國就會標註，但在夏威夷的部分，並沒有將它標註成「美國（夏威夷）」。（圖擷取自@7andi_jp_pr 社群平台「X」，本報合成）

其中，日本7-11在標註中國城市時，會特別寫中國再加上括號與地名的方式呈現，像是「中國（廣州）」、「中國（香港）」；未料，台灣疑似被日本7-11視為中國的一部分，遭標註成「中國（台灣）」。貼文曝光後，令不少中國小粉紅翻牆湧入，也引起大批台日網友強烈抗議，更有日本網友質疑為何日本7-11超商碰到中國就會標註，但在夏威夷的部分，並沒有將它標註成「美國（夏威夷）」。

隨著事件持續發酵，日本7-11母公司「柒和伊控股」（セブン&アイ・ホールディングス ）直到當地時間昨（12）日晚上10點47分（台灣時間9點47分），才將引發爭議的不當貼文刪除，並發布聲明稿表示，「對於這次欠缺周全考慮的貼文內容，本公司十分認真看待，除了刪除該貼文以外，對於所有因此感到不愉快的各位，致上最誠摯的歉意。本公司將深切反省，今後在發布內容時會更加謹慎。」

這項公告發布後，多數日本網友仍不買單，痛斥日本7-11聲明稿全文僅提到「針對部分國家與地區名稱的標註方式，收到了許多意見」，卻只字不提「台灣」2字，態度明顯敷衍，感受不到任何道歉誠意。已在今（13）日向日本7-11發出正式抗議書的在日台灣人團體「美麗島人會」，也針對該公司後續聲明「完全未提及台灣」的處理方式質問，「是否意味著，雖然公司為內容不當道歉，卻無需對受害者台灣致歉？」

積極推動台日友好、多次公開發表挺台言論的日本神戶市議員上畠寬弘，除了在11日不當發文出現第一時間，火速留言向日本7-11提出抗議，「把台灣當作中國看待，這是極度無禮的行為，無法接受」，也在12日、13日針對日本7-11聲明稿內文進行斥責，「這則貼文再次明確顯示出，7-ELEVEN的公關處理方式極為糟糕，甚至對於自己踐踏台灣人民的行為，始終未曾展現應有的基本歉意與負責態度。」

前日本迷惑系Youtuber開山始祖、預計參選今年奈良市議員的「原田將大」，也在公開發文譴責日本7-11，「請不要將台灣和中國混為一談，這對台灣人民來說是很不尊重的失禮行為」，該文吸引逾6030多萬人次瀏覽，令原本不知情的日本網友也紛紛發聲挺台，還有不少人搬出今年5月日本法務省修改的戶籍法，指出現在台灣2字被允許出現在日本法律文件，無法理解日本7-11為何直白做出「媚中舔共」的行徑。

另有經常到日本7-11消費的日本民眾爆料，日本7-11來這些年看準「哈台潮」，熱衷販售包裝印有「台灣」2字的各類商品或行銷光告，且多數商品都非常熱銷，但日本7-11被不少熟知台灣美食的消費者投訴，部分商品在台灣完全沒有販售過，指控日本7-11故意打著「台灣」名號詐欺不知情的消費者。

此外，還一些日本網友擔憂，日本7-11背後是否已遭到中資大規模入侵，成為對中國政府馬首是瞻的在日中資企業之一。

セブンイレブンが踏み躙った台湾人の方々に対してきちんと謝罪しない姿勢が改めてよくわかる投稿です。 — うえはた のりひろ 神戸市会議員（東灘区） （@NorihiroUehata） July 12, 2025

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