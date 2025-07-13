台電千億撥補遭刪 產業界憂心擾動國內經濟

〔記者廖家寧／台北報導〕4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」11日下午5時在立法院表決，通過普發現金1萬元，並刪除台電1000億元撥補，工商界憂心10月產業電價恐喊漲，尤其關稅未定、匯率波動之際，更添加企業營運風險，影響國內經濟成長表現。

回顧政府曾發過4次消費券，包括馬英九政府因應2008年金融海嘯的「消費券」、蔡英文政府2020年疫情的「三倍券」、2021年的「五倍券」，以及2023年疫後復甦的現金6000元。

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過去4次發放消費券、現金皆是由「行政院提案，立法院通過」，但這次藍白聯手推動的「普發1萬」是由立法院自行提案通過，程序上截然不同。

中小企業總會理事長李育家今受訪表示，立法院通過全民普發1萬，但不是由行政院提案，究竟是否有預算都還是未可知的事，直言這種「先斬後奏」的模式並不太合常理、不甚妥適，該好好思考普發1萬元可以解決問題嗎？「病急亂投醫」並不好。

李育家續指，產業電價喊漲，中小企業又正面臨關稅未定、匯率波動、勞工加薪、碳費種種挑戰，整體營運成本都會墊高，在在都讓中小企業承受龐大壓力，也牽動國內經濟表現。

李育家指出，稅收超徵也反映國內經濟表現，一直以來就是因為台電承擔穩定通膨的政策性任務，才會增進國內經濟效益，稅收才有超乎預期的表現，現在卻說不給撥補，經濟會不會卡住？

8大工商團體多次喊話立法院各黨派支持1000億元撥補台電預算，以促進台電財務健全，推動穩定供電的任務。

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