羅伯特清崎：比特幣正處於瘋狂上漲「香蕉區」

羅伯特清崎（圖右）稱，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）正處於瘋狂上漲的「香蕉區（Banana Zone）」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（12日）表示，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）正處於瘋狂上漲的「香蕉區（Banana Zone）」。

綜合媒體報導，羅伯特清崎週六（12日）在社交平台X發文指出，《富爸爸》教導教訓之一：「豬會變肥，豬公會被宰。（IGs get fat.HOGs get slaughtered）」，稱他之所以說這句話，是因為他最近一次買進比特幣的價格是11萬美元（約新台幣321.35萬元）。

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羅伯特清崎指出，現在他正準備進入所謂的「香蕉區（Banana Zone）」，在「香蕉區」裡，那些「豬公（HOGs，此指貪婪的人）」會一窩蜂衝進來，因為他們正被名為「錯失恐懼症（FOMO）」的可怕疾病逼瘋了。

報導指出，「香蕉區」是由宏觀投資者帕爾（Raoul Pal）所提出的術語，用來形容比特幣進入瘋狂上漲階段時的「香蕉形」走勢圖。這是一段價格飆升、情緒高漲、風險與機會並存的市場狂潮。

羅伯特清崎文中還透露，他手上已經握有足夠的比特幣，並等著看這群貪婪的人被宰，等到這群貪婪的人尖叫著拋售、並責怪比特幣讓他們賠錢之後，他會趁著比特幣「大拍賣」的時候再買進更多比特幣，就像富爸爸教訓說的：「你的獲利，是在你買進的時候就決定了……不是賣出的時候。」，並要投資人好好保護自己財富，做出正確判斷。

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