受AI衝擊！求職平台Indeed、Glassdoor將裁員1300人

在AI影響之下，求職平台Indeed、Glassdoor將裁員1300人。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在AI衝擊下出現失業潮！求職平台Indeed、Glassdoor的日本母公司瑞可利控股（Recruit Holdings）表示，公司未來將朝向AI人工智慧轉型，因此將針對這2個子公司裁員1300人。

據《CBS》報導，瑞可利控股執行長出木場久征在10日寄送給員工的電子郵件裡，直指AI人工智慧正在改變世界，因此公司也需要做出相應轉型，此次裁員人數約占瑞可利控股總員工的6％左右。

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出木場久征今年5月在摩根大通的科技會議上，直指人力資源產業規模超過3000億美元（約新台幣8.76兆元），但光是人力成本就占了60％至65％。

出木場久征表示，很難找到其他人力成本如此之高的產業，是以瑞可利預計將利用AI改變民眾求職方式和雇主招聘流程，Glassdoor的業務之後會併入Indeed。

出木場久征透露，公司裡目前約有3分之1的新程式碼是由AI編寫，預計很快就會達到50％。AI所造成的失業現象正引起各界關注，福特執行長法利（Jim Farley）6月就曾指稱AI可能取代美國一半的白領工人。

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