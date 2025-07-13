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四寶上半年虧損逾200億元 法人:優先看好台塑營運表現

2025/07/13 11:34

四寶上半年虧損逾200億元，法人表示優先看好台塑營運表現。（記者張慧雯攝）四寶上半年虧損逾200億元，法人表示優先看好台塑營運表現。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到油價下跌、市場需求疲軟再加上匯損衝擊，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）上半年總計虧損超過200億元，不少投資人跌破眼鏡，根據元大投顧最新報告，預期烏俄走向和談仍是大勢所趨，期待烏克蘭重建商機提振PVC（聚氯乙烯） 需求，優先看好台塑營運表現。

報告指出，美國關稅政策干擾，需求不振，加上台幣升值衝擊，台塑及台化第二季營業虧損各自擴大至15.63億元及25.39億元，本業欠佳，南亞則受惠AI發展及網通需求提振電子材料出貨增溫貢獻，營業利益提升至13.11億元，本業表現較佳。至於業外則因轉投資台塑化虧損擴大及匯損拖累，台塑、南亞、台化獲利均較今年首季惡化，展望第三季，雖然美國關稅政策變數仍在，不過進入傳統旺季，有基本需求支撐，預估台塑三寶營收可季增低至中個位數（4-6％），營運將較第二季改善。

展望後市，元大投顧分析，烏俄和談停戰進度不如預期，惟烏克蘭國力難以久持，預期兩國走向和談仍是大勢所趨，歐美將解除對俄羅斯之制裁，俄羅斯無須再以折扣價格銷給中國煉化廠商，中國煉化廠商成本較低的優勢將流失，台塑四寶面臨來自中國廠商價格競爭壓力減輕，有利維繫獲利表現；報告指出，目前四寶中最看好台塑營運表現，考量烏克蘭重建，提振PVC需求、可改善PVC供需結構，致使利差回升，提振台塑本業獲利改善，期待烏俄停戰利多的相關效益於2026年陸續顯現，因此維持台塑「買進」建議，目標價為45元。

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