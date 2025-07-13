晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

加拿大遭川普重課35％關稅 在加台商大嘆生意難做

2025/07/13 11:03

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布將對加拿大開徵35%關稅。（示意圖，彭博社）美國總統川普（Donald Trump）日前宣布將對加拿大開徵35%關稅。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕《中央社》報導，川普的關稅不僅讓美加貿易戰升溫，也使加拿大經濟吹寒風，讓不少當地台商吃不消，大嘆生意難做。

川普上週五（11日）在自家社交平台Truth Social公開他寄給拿大總理卡尼（Mark Carney）的關稅通知信，告知美國將自8月1日起對從加拿大進口的商品徵收35%關稅。

《中央社》報導，川普對加拿大開徵35%關稅之舉，讓不少加拿大台商感到擔心，擔憂關稅將導致物價上漲，生意將變得更難做。

多倫多度小月餐廳台裔老闆徐弘益表示，美國對加拿大課稅，加拿大也會對美國採取報復性關稅，商品價格都將水漲船高，並舉雞肉價格為例，稱「1箱25公斤裝的雞肉價格，最近就漲了15%」。

面對經營餐廳成本不斷攀升，讓徐弘益大喊吃不消，並透露正考慮不再繼續和台灣「度小月」合作，以省下品牌權利金，緩解資金壓力。

報導指出，川普關稅不僅將導致物價上漲，也帶來裁員失業。在溫哥華經營加工食品的華裔商人劉傑西表示，關稅帶來了不確定性，因為商品在美國定價會變貴，銷售會受影響，並透露加拿大當地企業最近都吹起裁員風，很多企業已出現財務危機。

前卑詩省台灣商會會長曾耀華表示，令企業感到沮喪的不是「課關稅」，而是川普「變來變去」的關稅政策，商場最怕不確定性，如今沒有人能確定哪1天關稅真的會上路？稅率究竟多少？曾耀華感嘆稱「過去美國總統說話一言九鼎，但如今說話沒有信用可言」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財