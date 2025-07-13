加拿大遭川普重課35％關稅 在加台商大嘆生意難做

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布將對加拿大開徵35%關稅。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕《中央社》報導，川普的關稅不僅讓美加貿易戰升溫，也使加拿大經濟吹寒風，讓不少當地台商吃不消，大嘆生意難做。

川普上週五（11日）在自家社交平台Truth Social公開他寄給拿大總理卡尼（Mark Carney）的關稅通知信，告知美國將自8月1日起對從加拿大進口的商品徵收35%關稅。

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《中央社》報導，川普對加拿大開徵35%關稅之舉，讓不少加拿大台商感到擔心，擔憂關稅將導致物價上漲，生意將變得更難做。

多倫多度小月餐廳台裔老闆徐弘益表示，美國對加拿大課稅，加拿大也會對美國採取報復性關稅，商品價格都將水漲船高，並舉雞肉價格為例，稱「1箱25公斤裝的雞肉價格，最近就漲了15%」。

面對經營餐廳成本不斷攀升，讓徐弘益大喊吃不消，並透露正考慮不再繼續和台灣「度小月」合作，以省下品牌權利金，緩解資金壓力。

報導指出，川普關稅不僅將導致物價上漲，也帶來裁員失業。在溫哥華經營加工食品的華裔商人劉傑西表示，關稅帶來了不確定性，因為商品在美國定價會變貴，銷售會受影響，並透露加拿大當地企業最近都吹起裁員風，很多企業已出現財務危機。

前卑詩省台灣商會會長曾耀華表示，令企業感到沮喪的不是「課關稅」，而是川普「變來變去」的關稅政策，商場最怕不確定性，如今沒有人能確定哪1天關稅真的會上路？稅率究竟多少？曾耀華感嘆稱「過去美國總統說話一言九鼎，但如今說話沒有信用可言」。

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