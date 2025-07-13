日本7-11分享各國制服標記「中國台灣」炎上 深夜刪文道歉

日本7-ELEVEn超商慶祝7月11日，在社群分享各國7-11制服，不過台灣的部分卻被標註為「中國（台灣）」，引發台灣及部分日本網友不滿。（圖擷取自「X」）

黃其豪／核稿編輯

在事件發酵後，日本7-ELEVEN超商母公司「柒和伊控股」12日深夜對此發表道歉聲明。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本7-ELEVEN超商慶祝7月11日，11日在社群媒體「X」分享各國的7-11制服，不過台灣的部分卻被標註為「中國（台灣）」，引發台灣及部分日本網友不滿，事後母公司「柒和伊控股」（セブン&アイ・ホールディングス ）在12日晚間對此發表道歉聲明。

此次日本7-11超商列出的各國店員制服中，包括美國、夏威夷、澳洲、瑞典、丹麥、台灣、馬來西亞、中國廣東、菲律賓、新加坡（與中國廣州、香港同款）、韓國、柬埔寨（與泰國、寮國同款）、印度及越南，共14款店員制服。

請繼續往下閱讀...

在該篇貼文中，日本7-11在標註中國城市時，會以中國加上括號的方式呈現，例如「中國（廣州）」、「中國（香港）」，但在標註台灣時，竟然也標註成「中國（台灣）」，此舉影發台日網友強烈批評。有網友認為，為何碰到中國就要標註，而夏威夷只是「單純的夏威夷」，並沒有被標註成「美國（夏威夷）」。

由於相關話題「X」熱議，日本7-11超商母公司「柒和伊控股」在官方「X」帳號發文道歉，指出：「在7月11日透過官方SNS帳號發布的『世界的7-11制服』圖片中，針對部分國家與地區名稱的標註方式，收到了許多意見。」

聲明中提到：「對於這次欠缺周全考慮的貼文內容，本公司十分認真看待，除了刪除該貼文以外，對於所有因此感到不愉快的各位，致上最誠摯的歉意。本公司將深切反省，今後在發布內容時會更加謹慎。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法