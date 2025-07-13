晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

日本7-11分享各國制服標記「中國台灣」炎上 深夜刪文道歉

2025/07/13 08:35

日本7-ELEVEn超商慶祝7月11日，在社群分享各國7-11制服，不過台灣的部分卻被標註為「中國（台灣）」，引發台灣及部分日本網友不滿。（圖擷取自「X」）日本7-ELEVEn超商慶祝7月11日，在社群分享各國7-11制服，不過台灣的部分卻被標註為「中國（台灣）」，引發台灣及部分日本網友不滿。（圖擷取自「X」）

黃其豪／核稿編輯

在事件發酵後，日本7-ELEVEN超商母公司「柒和伊控股」12日深夜對此發表道歉聲明。（路透）在事件發酵後，日本7-ELEVEN超商母公司「柒和伊控股」12日深夜對此發表道歉聲明。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕日本7-ELEVEN超商慶祝7月11日，11日在社群媒體「X」分享各國的7-11制服，不過台灣的部分卻被標註為「中國（台灣）」，引發台灣及部分日本網友不滿，事後母公司「柒和伊控股」（セブン&アイ・ホールディングス ）在12日晚間對此發表道歉聲明。

此次日本7-11超商列出的各國店員制服中，包括美國、夏威夷、澳洲、瑞典、丹麥、台灣、馬來西亞、中國廣東、菲律賓、新加坡（與中國廣州、香港同款）、韓國、柬埔寨（與泰國、寮國同款）、印度及越南，共14款店員制服。

在該篇貼文中，日本7-11在標註中國城市時，會以中國加上括號的方式呈現，例如「中國（廣州）」、「中國（香港）」，但在標註台灣時，竟然也標註成「中國（台灣）」，此舉影發台日網友強烈批評。有網友認為，為何碰到中國就要標註，而夏威夷只是「單純的夏威夷」，並沒有被標註成「美國（夏威夷）」。

由於相關話題「X」熱議，日本7-11超商母公司「柒和伊控股」在官方「X」帳號發文道歉，指出：「在7月11日透過官方SNS帳號發布的『世界的7-11制服』圖片中，針對部分國家與地區名稱的標註方式，收到了許多意見。」

聲明中提到：「對於這次欠缺周全考慮的貼文內容，本公司十分認真看待，除了刪除該貼文以外，對於所有因此感到不愉快的各位，致上最誠摯的歉意。本公司將深切反省，今後在發布內容時會更加謹慎。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財