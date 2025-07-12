川普第四波關稅信來了 歐盟、墨西哥慘吞30％關稅

歐盟、墨西哥被課30％對等關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普12日再度發出最新一波關稅信函，致函歐盟、墨西哥領導人，告知將對其輸美商品開徵30%關稅，8月1日起生效。

川普7日在「Truth Social」公布首波14國關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞都是25%；南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%；印尼32%，孟加拉、塞爾維亞均為35%；泰國、柬埔寨為36%；緬甸、寮國則高達40%。

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第二波名單總共8國，菲律賓關稅稅率為20%，摩爾多瓦、汶萊25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡均為30%，巴西達到50%。

川普10日則發布第三波關稅信，宣布8月1起將對加拿大徵收35%關稅。他表示，若加拿大選擇在美國境內建廠或生產商品，就可免除此項關稅。

第四波關稅函12日發出，川普在Truth Social公布最新關稅信函，致函歐盟、墨西哥領導人，告知將對其輸美商品開徵30%關稅。

川普在4月2日宣布對等關稅時，歐盟的適用稅率是20％，墨西哥則是在川普上任後不久被徵收25％關稅，如今2國在最新關稅信中都被上調。

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