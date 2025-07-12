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台電財務壓力沉重 經濟部澄清電價調整非部長決定

2025/07/12 18:00

經濟部澄清，電價調整非部長郭智輝決定。（資料照）經濟部澄清，電價調整非部長郭智輝決定。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕在野黨昨三讀通過規模5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，不同意給台電1000億元補貼；經濟部今發出5點聲明，盼各界支持國營事業永續經營，回歸專業討論能源。

經濟部聲明如下：

一、台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過6000億元之成本，對台電財務已造成沉重壓力。經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足。

二、台灣是出口導向的國家，企業高度依賴國際貿易與供應鏈，綠電供應是因應RE100等國際減碳倡議之必要條件。再生能源的佈建與供應，不僅攸關環保，更是企業競爭力與經濟永續發展之基礎。

三、有關政府的能源政策，部分人士未經查證，發表錯誤資訊及言論，甚至媒體也以偏頗角度報導，誤導社會，經濟部對此深感遺憾。企盼各界本於專業與事實，理性討論能源政策，勿以似是而非的言論傷害公共利益。

四、電價調整係依《電業法》及相關機制，由「電價審議會」依法獨立審議，並非由經濟部長一人所能決定。部分政治人物刻意曲解部長說法，稱「不能保證不漲價」即為失職為不實指控，經濟部鄭重予以澄清。

五、日前南部飽受颱風侵襲，台電全力投入災後搶修，維持供電穩定，經濟部對其辛勞表達肯定與感謝。然而令人遺憾的是，立法院多次刪除政府對台電撥補之預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。嚴重損害公用事業財務之穩定，亦有違尊重專業之原則。

經濟部呼籲社會各界正視能源轉型與電力穩定的重要性，回歸專業，勿任意政治化，支持國營事業永續經營。

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