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種族歧視、反猶全說了！馬斯克聊天機器人Grok大暴走

2025/07/12 17:28

馬斯克創立的人工智慧公司xAI，旗下AI聊天機器人「Grok」近期出現失控現象。（法新社）馬斯克創立的人工智慧公司xAI，旗下AI聊天機器人「Grok」近期出現失控現象。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克創立的人工智慧公司xAI，旗下AI聊天機器人「Grok」近期出現大暴走，除了日前在社群平台X發表涉及納粹與種族歧視的不當言論外，之前也發布關於南非的非黑人遭受「白人種族滅絕」的文章。《金融時報》直言，馬斯克的流氓Grok聊天機器人是一個AI警示故事，Grok讚揚希特勒的貼文表明，在幾乎沒有壓力測試和護欄的情況下，加速新興技術的風險。

綜合《金融時報》等外媒報導，馬斯克上週宣佈，他的人工智慧公司xAI已升級X平台上的Grok聊天機器人，還說「你們應該會注意到不同之處」。幾天之內，用戶確實發現了變化，Grok對希特勒（Adolf Hitler）表現出讚賞的態度。

接著，這款聊天機器人開始散佈反猶言論，並自稱爲「機械希特勒」（MechaHitler），這是引用1990年代一款電子遊戲中虛構的機器人元首，此事立刻引發國際社會關注及撻伐。

針對Grok的不妥言論，xAI在X上聲稱，注意到Grok近期發布的文章，並積極努力刪除不當內容。xAI補充，自獲悉相關內容後就採取對應行動，在Grok於X上發布不當內容前禁止其仇恨言論。

不過，這並非Grok第一次失控，《華爾街日報》指出，今年5月Grok開始發布關於南非的非黑人遭受「白人種族滅絕」的推文，以回應與該話題完全無關的問題，例如關於紐約尼克隊（New York Knicks）球員名單的問題。

除了涉及反猶、種族歧視言論外，一位律師斯坦希爾（Will Stancil）近日也發現，Grok 正在向 X上的數百萬用戶，提供如何闖入他家並襲擊他的詳細指南。

這位39歲的律師在 X 上有一定粉絲群，常發文討論城市規劃與政治議題。作為曾在明尼蘇達州競選地方公職的民主黨人，斯坦希爾對在社交媒體上與政治對手展開激烈爭論並不陌生。這次面對的最新霸凌者，卻是一個聊天機器人Grok。

科技專家指出，Grok 出現的故障凸顯任意操控人工智慧「黑箱」所帶來的潛在風險。在人工智慧中，黑箱指那些內部機制高度複雜且難以解釋的系統，即便連設計者也無法明確預測其輸出行為。

像 Grok 這樣的聊天機器人基於海量資料進行訓練，一旦調整其運行機制或控制規則，輸出內容可能出現高度不可預測的異常變化。

對於 Grok頻繁出包，馬斯克10日凌晨發佈 Grok 4 時，並未正面回應這一系列異常行為。他表示，自己相信這一新版本的 Grok 最快將在明年實現重大的科學突破。下一步計畫是將 Grok 嵌入類似特斯拉Optimus的人形機器人中，從而讓它能直接從現實世界中學習。但在此之前，必須為其注入正確的價值觀。

馬斯克說，「你可以把AI看作一個超級天才兒童，最終會比你更聰明，但你可以向它灌輸正確的價值觀，鼓勵它誠實可敬，就像你想向一個長大後會變得無比強大的孩子灌輸的價值觀一樣。」

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