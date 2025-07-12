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關稅談判籌碼不只買油氣 中油評估投資美頁岩油氣

2025/07/12 16:56

傳出中油有意收購美國頁岩氣資產，中油表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估。（記者林菁樺攝）傳出中油有意收購美國頁岩氣資產，中油表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，由於台灣對美國呈現巨額的貿易順差，對美國提高採購天然氣、石油等必要能源是政府重要政策，傳出中油有意收購美國頁岩氣資產；中油表示，因美國頁岩油氣資產成熟，除採購進口外，也進一步有上游投資計畫，例如成為礦區經營人等，任何品質佳的標的都沒放過，中油一直以來都有相關評估，據悉目前也有數案再洽談中。

美國對台灣對等關稅稅率尚未出爐，但能源已是我向美國採購清單上的大宗品項；相關人士分析，因頁岩油氣孔隙較小，除深度夠深之外，也要透過水平打井等方式開採，美國於十幾年前投入，因此技術較全球相對先進，繼中油已簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書外，傳出中油有意在美國投資海恩斯維爾（Haynesville）頁岩油氣田、馬塞勒斯（Marcellus）等頁岩氣資產。

中油在油氣進口部分，包括買賣契約自各國採購油氣，若是上游投資計畫模式，則有長期股權投資、礦區權益分配與擔任礦區經營人等型態。中油目前在7個國家共擁有14個礦區有油氣分配權益，但僅查德礦區擔任經營人；在美國加州有一個礦區生產原油當中，也是屬於油氣權益分配投資。

相關人士分析，採購油氣通常是已開採成熟的油氣田、風險較低，但上游投資計畫是風險高、報酬高，因為不知道地底下蘊藏量與實際開採結果，以美方角度而言，會希望油氣田初期計畫就有原始投資人願意加入，可以共同分攤風險。

對上述提到中油有頁岩氣投資資產標的，中油僅表示，不排除針對任何具前景的合作選項進行評估，審慎做出最有利決策，據悉，中油目前在美國仍有數個頁岩油氣資產投資案件評估當中。

台灣向美國擴大採購天然氣、原油等已是勢在必行，經濟部更早已請中油評估，去年中油自美國進口原油比例達6成、金額約69億美元，天然氣則有208萬噸，占比約9.8%；中油預估今年採購美油的比重會再略增，但整體仍要看市場需求、中油煉製產能而定。

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