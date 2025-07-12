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逛全台25大夜市有優惠！用悠遊卡消費最高享33％回饋

2025/07/12 16:17

民眾前往台北、台中、宜蘭、花蓮等縣市指定的25間夜市，使用悠遊付扣款消費可享優惠。（悠遊卡公司提供）民眾前往台北、台中、宜蘭、花蓮等縣市指定的25間夜市，使用悠遊付扣款消費可享優惠。（悠遊卡公司提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕如何省錢吃夜市美食？悠遊卡公司攜手全台25大夜市推出「夜市打牙祭」活動，即日起到8月31日期間每週五、六、日，前往台北、台中、宜蘭、花蓮等縣市指定的25間夜市，使用悠遊付扣款消費，消費累積滿300元，贈30元悠遊付現金回饋券，還有機會享最高33%回饋。

悠遊卡公司表示，活動期間在夜市打牙祭指定活動店家使用悠遊付扣款消費，累積消費滿300元，贈30元悠遊付現金回饋券，相當於10%回饋，每月每戶限回饋上限2份，活動總上限20萬元，送完為止，台北市指定夜市店家還有加碼活動，使用悠遊付扣款消費，單筆消費滿100元，送20元悠遊付回饋金，相當於20%回饋，單筆不回饋活動總上限10萬元，送完為止。

悠遊卡公司指出，活動還可與上述「指定夜市10%」及「月級挑戰最高回饋3%」活動疊加，等於活動期間在台北市逛指定夜市，並使用悠遊付支付，單筆消費金額滿300元以上，最高可享33%回饋。

悠遊卡公司說明，指定夜市包含台北市知名的寧夏、南機場、公館、饒河、臨江、艋舺、梧州街、廣州街、華西街、士林、延三、雙城街、大龍、遼寧、景美、石牌及西昌街夜市；台中地區熱門的逢甲、總站、大慶、旱溪、梧棲中港夜市及漁人町星光市集；還有宜蘭的東門夜市以及花蓮必逛的東大門夜市。

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