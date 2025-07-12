3數據顯示丹娜絲重創電力系統 復電最後一哩路遇2難關

台電搶修人員於七股區三股高桿進行電桿倒斷復舊搶修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風遠離第6天，據台電通報，至周六（12日）下午仍有約2.3萬戶等待來電，主要位於台南、嘉義兩縣市。台電指出，分布零星用戶是最困難的「最後一哩路」。台電內部以颱風搶修天數、斷桿數及停電戶數等3數據分析，丹娜絲造成的停電災情「慘重」超乎預想；台電也說，搶修2大難關在於重建電桿費時、停電用戶零星分散。

由於丹娜絲颱風不是從花東登陸有中央山脈屏障，而以嘉南平原登陸，沿海無遮蔽區域直受最強風力衝擊，原先引發關注的嘉義新塭變電所3座鐵塔倒塌，台電耗費67小時啟動「空中大動員」，讓特高壓等級鐵塔恢復；但丹娜絲造成電桿數2454支斷倒，改寫歷史最慘紀錄，被台電封為「電桿殺手」，且有高達9成8斷桿出現在嘉義、台南。

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台電內部人員回憶，這次配電網受到前所未有重創，從海線沿路到市區幾乎全面性停電，從事數十年搶修工作的台電員工，幾乎也是第一次見到。

因電桿移除要道路清空、重機械移除，並重新立桿才能拉線，以前搶修只要將線路接上就可以復電，而丹娜絲的停電戶數沒有創紀錄，搶修卻進入第6天，快追上蘇迪勒颱風釀成449萬戶停電，其搶修天數7天才全數復電。

丹娜絲有「倒斷最多電桿」紀錄，但停電約97萬戶，遠比蘇迪勒、梅姬颱風的逾400萬戶少，原因是停電戶數「零星分散」，包括台南的學甲、七股、北門、六甲、東山、鹽水、麻豆、下營、白河、新營、柳營、後壁、安南等，以及嘉義市、嘉義縣布袋、義竹、六腳、朴子、鹿草、竹崎、太保、新港、水上、民雄等，曾停電戶數均超過萬戶，分散之廣，幾乎遍佈各行政區，加劇電力搶修難度。

台電解釋，重建電桿本就費時，加上用戶零星分布，「重建20根電桿，可能只為恢復5戶家戶用電」，使復電最後一哩路更顯漫長遙遠。

台電已動員超過2.4萬人次，盡速完成主幹線修復，以恢復多數民生聚落的用電，丹娜絲造成的停電戶數，雖非史上最高，但對電力系統的衝擊，注定歷史留名。

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