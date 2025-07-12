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黃仁勳訪中被盯上 美議員寫信警告：勿見中國軍方相關企業

2025/07/12 16:12

輝達執行長黃仁勳即將訪問中國，美跨黨派議員要求黃仁勳勿會晤與中國軍方合作的企業。（法新社）輝達執行長黃仁勳即將訪問中國，美跨黨派議員要求黃仁勳勿會晤與中國軍方合作的企業。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日將訪問中國，引起美國國會議員關切，2位跨黨派參議員11日致函黃仁勳，告誡他訪中期間不要會見涉嫌破壞美方晶片出口管制的企業，並特別提醒黃仁勳勿與中國解放軍或情報機構合作的企業代表見面。

綜合《路透》等外媒報導，美國共和黨參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），致函黃仁勳不要會晤與中國軍方及情報機構合作的企業代表，並提醒黃避免與美國出口管制清單的實體會面。

兩人在信中寫道：「我們擔心您的中國行可能會賦予與中國軍方密切合作的企業正當性，或涉及討論美國出口管制中可利用的漏洞。」

參議員在信中強調，美國兩黨已對先進 AI 硬體的出口問題形成共識，認為其可能助長中國軍事現代化進程，需加強管控。同時，美國國會正推動立法，要求 AI 晶片製造商追蹤並驗證產品最終流向。

參議員表示，很擔心輝達試圖留在中國市場，這可能會進一步為包括DeepSeek在內的中國公司提供便利，使其能夠走私敏感的軍民兩用技術，從而違反美國法律。信中還提到黃仁勳今年4月曾訪問中國，會見中國政府高級官員，以及上個月宣布將在上海設立新的研發中心。

參議員說，美國CEO與違反美國法律、積極發展可能破壞美國國家安全的軍事能力的公司會面，是一件極不負責任的事。

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