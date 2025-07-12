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重、輕工班應變搶修 台電新營轄區復電逾9成

2025/07/12 13:46

新營區處市巡課班長王宏銘任職台電30年，沒遇過丹娜絲這樣的颱風，也投入搶修工作。（記者王涵平攝）新營區處市巡課班長王宏銘任職台電30年，沒遇過丹娜絲這樣的颱風，也投入搶修工作。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕颱風丹娜絲重創電力系統，台電新營區處啟動重、輕工班應變搶修，截至今（12）日上午12時，新營轄內各行政區累計停電戶數達190938戶，目前已復電176773戶，尚有約14165戶等待復電，復電率約為92.6%。

台電輕裝工班持續查巡分支線路，以及執行零星斷線、脫落、掛物、欠相、漏電等簡易作業。（台電新營區處提供）台電輕裝工班持續查巡分支線路，以及執行零星斷線、脫落、掛物、欠相、漏電等簡易作業。（台電新營區處提供）

台電新營區營業處表示，電力復電作業原則是由供電樞紐的變電所與主幹線優先修復，接續處理分支線路。原定昨日完成轄區主幹線修復目標，但學甲、北門及沿海地區電桿倒斷數量龐大，嚴重影響搶修進度，以學甲南1線來說，目前就尚有50根電桿倒斷待修復，受災情況慘重。目前包括北門、學甲、下營及鹽水等地區，仍有部分主幹線尚未恢復，今日持續搶修。

民眾載來整車慰勞補給品，為台電搶修人員打氣。（台電新營區處提供）民眾載來整車慰勞補給品，為台電搶修人員打氣。（台電新營區處提供）

新營區處全員出動搶修，稽查課賴建良家裡已經5天沒電，依舊每天上班；市巡課班長王宏銘說，在公司30幾年都沒遇過這樣的颱風，颱風登陸那天有輪班，本來要去學甲支援，後來發現市區停電很多，半路趕回市區。

新營區處今日搶修目標是持續進行主幹線復電，重裝的工班主力任務為沿海地區建桿作業及電力修復，尤其投入在電桿的重置部分；輕裝工班的主力任務是持續查巡分支線路，以及執行零星斷線、脫落、掛物、欠相、漏電等簡易作業，縮短民眾等待修復時間，僅快有感復電。

為減少訊息落差，搶修期間持續加派工班與機具支援，並透過各行政區長的即時聯繫群組，隨時交換資訊、掌握現場停電情形。

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