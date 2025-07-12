外媒爆俄羅斯竊半導體機密 ASML洩密前員工慘了

外媒報導，曾任職於ASML與NXP的俄羅斯籍工程師，非法竊取並分享敏感技術予俄羅斯。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，曾任職於晶片設備商艾斯摩爾（ASML）與半導體大廠恩智浦半導體（NXP）的1名員工，因非法竊取並分享敏感技術給俄羅斯，被判3年有期徒刑。

綜合《Tom's Hardware》、《美國廣播公司》（ABC News）、《路透》等報導，ASML是全球半導體產業相當重要的存在，其生產最先進的光刻機，對於台積電（2330）、三星（Samsung）和英特爾（Intel）等公司實現最精細的晶片生產規模，以及獲得先進製程帶來的密度、性能和效率優勢至關重要。

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據報導稱，這位前員工，在幾年內複製了ASML和NXP的機密文件，並提供給俄羅斯，報告指出，這名員工分享的內容涉及技術流程與所需設備的詳細建議。

調查人員發現「大量來自ASML和NXP的文件，這些文件存放在他家中的各種資料夾」，調查人員認為，這名前員工不太可能需要這些文件來完成工作，而且其中許多文件超出了他受僱的職位範圍。

《Tomshardware》指出，這名前員工還被指控「非法侵入」系統，其唯一目的是為俄羅斯提供技術援助。據悉，被這名前員工曾說保留了ASML的文件供自己使用，後來他又承認：「是的，我提供了建議。」

報導表示，對此案的法官裁決指出，即使與俄羅斯分享的資訊可能已經過時，但對像俄羅斯來說，這些資訊「具有巨大價值」。且報導指出，俄羅斯不會迴避以任何方式獲取任何技術來強化其軍事設備。

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