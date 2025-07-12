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日睡4小時拚復電 台電正妹搶修員：沒人罵都是打氣！

2025/07/12 09:05

台中區處賴俞蓁外型亮眼，是台電少數的女性搶修員，首次面對颱風搶修，因南部雨勢大整日泡在水中搶修、過程艱辛，不敢告訴家人跨區支援。（受訪者提供）台中區處賴俞蓁外型亮眼，是台電少數的女性搶修員，首次面對颱風搶修，因南部雨勢大整日泡在水中搶修、過程艱辛，不敢告訴家人跨區支援。（受訪者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風肆虐後，全台有2454支電桿斷倒，堪稱電桿殺手!導致近百萬戶停電，而台電搶修大隊這5天是冒著風雨、忍受泥濘等環境工作，只盼民眾家中快來電。25歲的蔡旻晏與29歲的賴俞蓁都是台電第一線身影，賴俞蓁更是台電少見的女性搶修員，2人日夜馳援重災區的台南佳里，過程更遇淹水，搶修時整日泡在水中，儘管工作艱辛、危險，均以台電人肩負的使命感持續打拚。

台電高雄區處外線技術員蔡旻晏，此次打破自身最長的跨區支援紀錄，左圖為他獲得台南星巴克門市送飲品打氣。（受訪者提供）台電高雄區處外線技術員蔡旻晏，此次打破自身最長的跨區支援紀錄，左圖為他獲得台南星巴克門市送飲品打氣。（受訪者提供）

賴俞蓁留著黑色長髮、戴著黑色粗框眼鏡，在眾多搶修員當中，是受矚嬌點。賴俞蓁大學就讀會計相關科系，畢業後曾在民間企業工作，但受親友在工作台電影響，加上曾當過理貨員，能承受需體力相關工作，且本身個性「坐不住」辦公室，2年前毅然決然轉換跑道，加入台電搶修大軍，並分配到台電台中區處線路課。

台電也有行政類職位可選擇，外表有點文青味道的賴俞蓁透露，因不太喜歡待在辦公室，而線路課平時就要出勤，負責維護巡檢，目前進到單位約一年半的時間，工班少見女性維護員，以她的單位為例，工班15名人員，只有她1名女性，確實力氣上可能比不過男性，但有些工作透過技巧還是可以完成，且單位上的學長都願意帶她一起成長。

丹娜絲是賴俞蓁到台電報到後，首次面對颱風後搶修，就讓她留下難忘的工作經驗。她透露，中南部受風災影響，行經高速公路時看到整片電桿傾倒的畫面衝擊又震撼，這幾天來自全國搶修人員都全力到台南、嘉義地區支援。

台電高雄區處外線技術員蔡旻晏也才25歲，進入台電施工班約2年時間，他分享，這幾日也是在台南佳里搶修，從早上8點就開始，直到三更半夜。

資歷在台電搶修大隊裡尚淺，但蔡旻晏已有幾次颱風天電力搶修經驗，他提到，這次電桿斷倒數量龐大，電桿上裝置物要拆除、恢復等「相對複雜」，去年他曾到台東等外縣市支援，但時長約4天，這此已打破他的跨區支援紀錄，超過5天時間。

早出到晚歸是這群第一線搶修員颱風後的日常，賴俞蓁透露，搶修雖以3班在輪班，但支援的這幾天平均一天睡4到5小時，過程確實辛苦，但問賴俞蓁歷經震撼教育後是否想轉調內勤，她毫不猶豫回答:「不想」，「這雖是危險工作，挑戰也很多，身為台電人有復電任務，完成後更帶來成就感」；蔡旻晏也說，台電人的使命感，就是希望盡快民眾帶來用電。

停電沒人罵都是打氣！搶修新血感受民眾暖意

這次丹娜絲肆虐中南部，賴俞蓁說，風災過後因持續降雨，印象最深是10日作業現場淹水，水淹到小腿肚的高度，大家泡水泡一整天，「真的泡太久，鞋子衣服都濕掉，手、腳泡水後都皺皺的」，而且施工設備也不好放置，環境惡劣都會影響復電速度。

賴俞蓁更吐露，搶修工作背後要感謝家人支持，其實這次颱風搶修，她沒特別告知家人跨區支援，家人已習慣她早出晚歸，說了是怕父母會太過擔心。

民眾難以忍受停電，但這次風災後，台電搶修員不眠不休工作，獲得民眾打氣，賴俞蓁、蔡旻晏都說「這次真的不太一樣」，沒有罵聲，很多人到現場送飲料、食物，感謝民眾的暖心加油。

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