輝達市值達4兆新巔峰 可望對台灣、南韓股市起引導作用

投顧建議，靜待台灣、歐盟關稅揭曉答案，如果股價出現波動，恰好是進場機會（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕展望下週台股（7月14日至18日），投顧機構表示，進入七月後，大盤進展趨緩，基本上，在2萬3000點關前徘徊；但是利空也不能打破，多頭2萬2000點防線，市場處變不驚，只是投資人等待逢低加碼，特別是輝達市值達到4兆美元新巔峰，對台灣、南韓股市起「引導作用」。

根據統計，台股本週漲幅最強勁的五檔個股，依序是台新金 （2887）週漲8.28%；彰銀（2801）漲2.01%，臺企銀（2834）漲1.55%；元大金（2885） 漲2.21%；聯電（2303）下跌1.03%。

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首先，針對大盤變化，本週美國總統川普連發關稅訊息，市場焦點卻不再受其影響，台股開低走高，步步為營，一週加權指數上漲203.53點，漲幅0.90%，收在22751.03點，市場觀望，投資人等待關稅故事的變化。

從資金面看，本週集中市場外資買超304.77億元，投信賣超50.19億，自營商含避險買超124.26億元，三大法人合計共買超378.84億元。融資增加4.45億元，融資餘額2241.96億元；融券增加3萬9512張，融券餘額27萬3687張；外資續買，散戶觀望。

其次，本週股市雖然波動不大，但是投信繼續賣超，主要是6月份營收公布後，一旦出現營收衰退、月減，投信馬上出現調節，相反則是開始加碼。例如沉寂半年的聯發科突然甦醒，主要是六月份營收有明顯上升，準此原則，強勢股還是法人繼續增持的標的。

再者，永豐投顧表示，事實上，股市主要的推力來自美國，S&P 500與NASDAQ一週漲幅雖有限，但卻連創歷史新高，激勵市場信心，特別是輝達市值達到4兆新巔峰，對台灣、南韓股市起引導作用。

「美股屢創新高，AI投資不停」！本週美股續創新高，主要焦點回到輝達，7月10日輝達市值正式突破4兆美元，單單靠AI晶片就成為市值王；同時各CSP巨頭對於人才展開激烈爭奪，主要人才的挖角簽約金達到1億美元以上。也都證明AI資本投資，沒有想像的冷卻，只有第一名有獎，所以不能停下腳步。

永豐投顧建議，目前靜待台灣、歐盟關稅揭曉答案，如果股價出現波動，恰好是進場的好機會；選股範圍有AI概念，但各家公司業績不同，因此，建議可以在AI題材上廣泛布局。

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