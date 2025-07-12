晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達市值達4兆新巔峰 可望對台灣、南韓股市起引導作用

2025/07/12 08:12

投顧建議，靜待台灣、歐盟關稅揭曉答案，如果股價出現波動，恰好是進場機會（記者王孟倫攝）投顧建議，靜待台灣、歐盟關稅揭曉答案，如果股價出現波動，恰好是進場機會（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕展望下週台股（7月14日至18日），投顧機構表示，進入七月後，大盤進展趨緩，基本上，在2萬3000點關前徘徊；但是利空也不能打破，多頭2萬2000點防線，市場處變不驚，只是投資人等待逢低加碼，特別是輝達市值達到4兆美元新巔峰，對台灣、南韓股市起「引導作用」。

根據統計，台股本週漲幅最強勁的五檔個股，依序是台新金 （2887）週漲8.28%；彰銀（2801）漲2.01%，臺企銀（2834）漲1.55%；元大金（2885） 漲2.21%；聯電（2303）下跌1.03%。

首先，針對大盤變化，本週美國總統川普連發關稅訊息，市場焦點卻不再受其影響，台股開低走高，步步為營，一週加權指數上漲203.53點，漲幅0.90%，收在22751.03點，市場觀望，投資人等待關稅故事的變化。

從資金面看，本週集中市場外資買超304.77億元，投信賣超50.19億，自營商含避險買超124.26億元，三大法人合計共買超378.84億元。融資增加4.45億元，融資餘額2241.96億元；融券增加3萬9512張，融券餘額27萬3687張；外資續買，散戶觀望。

其次，本週股市雖然波動不大，但是投信繼續賣超，主要是6月份營收公布後，一旦出現營收衰退、月減，投信馬上出現調節，相反則是開始加碼。例如沉寂半年的聯發科突然甦醒，主要是六月份營收有明顯上升，準此原則，強勢股還是法人繼續增持的標的。

再者，永豐投顧表示，事實上，股市主要的推力來自美國，S&P 500與NASDAQ一週漲幅雖有限，但卻連創歷史新高，激勵市場信心，特別是輝達市值達到4兆新巔峰，對台灣、南韓股市起引導作用。

「美股屢創新高，AI投資不停」！本週美股續創新高，主要焦點回到輝達，7月10日輝達市值正式突破4兆美元，單單靠AI晶片就成為市值王；同時各CSP巨頭對於人才展開激烈爭奪，主要人才的挖角簽約金達到1億美元以上。也都證明AI資本投資，沒有想像的冷卻，只有第一名有獎，所以不能停下腳步。

永豐投顧建議，目前靜待台灣、歐盟關稅揭曉答案，如果股價出現波動，恰好是進場的好機會；選股範圍有AI概念，但各家公司業績不同，因此，建議可以在AI題材上廣泛布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財