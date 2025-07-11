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跌落神壇！DeepSeek驚傳使用率從50％跌到只剩3％

2025/07/11 21:37

中國AI新創DeepSeek使用率暴跌。（路透）中國AI新創DeepSeek使用率暴跌。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek今年初聲稱低成本即可訓練出強大AI模型，震撼全球，未料，短短半年就跌落神壇。中媒披露，DeepSeek使用率從今年初的50%雪崩至3%，連原本預計今年5月要推出的新R2模型也難產。

中媒《快科技》報導，很多人都已淡忘DeepSeek今年初問世時的輝煌景象，如今使用率從年初50%暴跌至3%，下滑態勢明顯。

不僅使用率狂跌，原定5月推DeepSeek-R2目前仍無進展。業界人士透露，DeepSeek-R2未能推出是因DeepSeek-R1是基於OpenAI已有、來自全球且經過認證的訓練數據產生，R2對訓練數據的需求量更大。

但是，中國國內可提供R2訓練的數據質量不高，導致R2在使用過程中「幻覺體驗」問題嚴重。所謂「幻覺體驗」問題，指的是當大型語言模型無法給出準確答案時，有時會創造虛假資訊。

另一個導致DeepSeek-R2延宕推出的原因，則是高端繪圖處理器（GPU）嚴重不足，造成DeepSeek的訓練效率大幅降低，拖累R2的更新進度。

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