民眾憂心街口支付帳戶 銀行局與台新銀行都回應了

街口支付股權糾紛延燒，銀行局視情形採取必要之監理措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對街口金融科技因為股權爭議對街口支付的影響，金管會與台新銀行分別發出聲明稿。金管會銀行局表示，依法電子支付機構之規定，必須將保管之客戶款項全數交付信託，與電支機構自有資產隔離，並強調「視情形採取必要之監理措施」，確保用戶權益無虞。

銀行局今天提出三大回應與說明：

第一、由於街口金科與泰山企業股份有限公司間，因投資爭議而衍生之民事糾紛，街口電支已於今年7月10日依規定向金管會銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清。

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第二、 街口電支為受金管會監理之電支機構，應依電子支付法令規定，將所保管之客戶款項全數交付信託，由管理（受託）銀行管理，與電支機構自有資產隔離，因此，客戶權益不受影響。同時，電支機構應每月向金管會申報相關資料，及委託會計師進行查核後將查核情形報會，另管理銀行亦應每季彙總及核對資料陳報金管會。

第三、 街口電支已依規定辦理，金管會亦將持續掌握街口電支業務等相關狀況，並視情形採取必要之監理措施，確保用戶權益無虞。

台新銀行今天也發布聲明，台新銀行與街口金融科技子公司街口支付合作聯名卡及相關服務，包括帳戶連結扣款、街利存帳戶，現行服務及權益皆不受影響。

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