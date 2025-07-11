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681萬街口用戶挫咧等？金管會：100％交付銀行信託不影響權益

2025/07/11 19:41

「街口支付」母公司街口金融科技，近期與泰山企業發生股權交易爭議，並於日前遭到法院查封。（業者提供）「街口支付」母公司街口金融科技，近期與泰山企業發生股權交易爭議，並於日前遭到法院查封。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內擁有681萬電子支付用戶的街口支付正「挫咧等」？根據統計，街口支付的會員人數是國內第二大，卻傳來暫停使用消息，讓民眾擔憂帳戶的資金是否不保。對此，金管會官員表示，街口支付收取的用戶資金，依規定必須100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響；此外，街口支付10日已向金管會通報「重大偶發」，最晚要在七個工作日，也就是7月21日前提書面報告。

根據金管會統計，截至今年五月底，街口支付的用戶數為681萬105人，僅次於一卡通iPASS MONEY的694萬1973人，兩大電支龍頭稱霸電支市場，另外，後有追兵全支付緊追在後，顯示支付市場競爭，格外激烈。

若就「當月代理收付」實質交易款項金額方面，由街口支付蟬聯冠軍寶座，以金額62億2297萬元，拿下第一名；至於代收代付金額第二大，是全支付，金額有54億6179萬元。

不過，外界更關注，街口支付母公司街口金科與泰山公司的民事訴訟，由於此案涉及到經營權之爭，街口金科因為股權糾紛被法院執行查封，包括全國電子、momo以及PChome等電商，都先停止街口支付服務，引起外界高度疑慮。

金管會銀行局表示，針對本案，街口支付收取的用戶資金，依規定需100％交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響，這是根據《電子支付機構管理條例》規定，法律有清楚規定；也就說，存電支帳戶的錢，一毛也不會跑掉，這是依法受到托管，請用戶可以放心。

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