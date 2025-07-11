牛煦庭譏台電拿搶修照情勒1千億 台電：前線沒日沒夜搶復電勿中傷

丹娜絲颱風帶來的強勁風勢嚴重衝擊全台電網系統及輸電設備，台電同仁趕時間搶修。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院院會今日三讀通過規模5450億元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，但未納撥補台電的1千億元；國民黨立委牛煦庭今天表示，有人拿出台電搶修、救災照片，意圖情勒全民，對此台電回擊，現場都還在沒日沒夜搶修，請委員不要再傷害台電。

因應美國對等關稅等衝擊，行政院編列4100億元特別條例預算，國民黨版本刪除給台電撥補的1000億元，改為普發現金2350億元，規模增加至5450億元，普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。

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由於全台大罷免將在7月26日正式登場，進入倒數階段，藍營趕在大罷免前夕，普發現金1萬元，盼力挽狂瀾。針對給予台電撥補的1000億元，國民黨主席朱立倫一度要放行，但引發藍營內部炸鍋，確定急煞喊卡。

桃園市6名藍委仇恨值最高的牛煦庭，更被認為席次不保、岌岌可危。他今日於立法院會討論台電1000億元時指出，「我們盡在野黨責任，反對就是我們態度，我們會貫徹到底」，牛煦庭更說，很多人最近拿台電搶修救災照片是「意圖情緒勒索全民」。

對此台電發言人蔡志孟回應，「台電的第一線都還在前線搶修，請委員不要傷害台電」。

蔡志孟表示，預算給不給，台電也尊重委員，因為颱風災情，台電搶修忙成這樣，首要任務就是供電穩定、恢復電力、再現光明，沒有為了預算要威脅委員，委員也可以抽空到現場看看，台電搶修是早上六、七點開始，直到三更半夜，沒有時間精力去情勒外界。

對於爭取第3個1000億元仍落空，蔡志孟無奈表示，台電是真的需要預算，才能讓電業穩健、永續經營，風災過後更顯示電網韌性重要性，有預算才能做好該做的事。

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