晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣關稅快放榜？鄉民預言：拖到「這時」開獎就贏了

2025/07/11 21:03

台美關稅談判進度備受關注。（路透資料照）台美關稅談判進度備受關注。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日起陸續在自家社群平台公布關稅信，迄今已有23國，川普還說，其他尚未收到通知的貿易夥伴可能面臨的新關稅稅率為15%-20%。台灣何時開獎及稅率多少，引起網友關注。PTT鄉民認為，「7月26日（大罷免投票日）之後就算成功」、「7/26後，BIG WIN 」。有人則說，可以談到20%以下，直接封神。

川普7日在「Truth Social」公布首波14國關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞都是25%；南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%；印尼32%，孟加拉、塞爾維亞均為35%；泰國、柬埔寨為36%；緬甸、寮國則高達40%。

第二波名單總共8國，菲律賓關稅稅率為20%，摩爾多瓦、汶萊25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡均為30%，巴西達到50%。

川普10日則發布第三波關稅信，宣布8月1起將對加拿大徵收35%關稅。川普說，這項35%的關稅是獨立於對各產業的關稅措施之外，是額外徵收的。他表示，若加拿大選擇在美國境內建廠或生產商品，就可免除此項關稅。

由於川普尚未公布台灣等貿易夥伴的關稅稅率，外界關注川普何時會發關稅信。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普10日表示，預計對剩餘大多數的貿易夥伴，實施15%或20%的全面性關稅。

至於台美貿易談判進度，據了解，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，已搭機返台，預計台灣時間12日清晨抵達台灣。對於是否已完成談判？政院官員表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎的與對方進行談判。

網友也相當關心台灣的稅率何時開獎及稅率多寡？不少PTT鄉民認為，「7/26後 BIG WIN」 、「7/26之後就算成功」、「一定拖到7/26 後 劇本都被大家知道了」。有人則不認同，直指「7/26公布沒用，被罷免還要補選，想太多啦」。

對於稅率問題，有鄉民則說「可以談到20%以下，直接封神」、「只要低於25%就是好事，反正現在都在比誰低」、「越南本來46%都能談到20%了，我們跟越南差不多配合到16~20%算很合理吧」、「超過20%就不及格」等等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財