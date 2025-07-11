台灣關稅快放榜？鄉民預言：拖到「這時」開獎就贏了

台美關稅談判進度備受關注。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日起陸續在自家社群平台公布關稅信，迄今已有23國，川普還說，其他尚未收到通知的貿易夥伴可能面臨的新關稅稅率為15%-20%。台灣何時開獎及稅率多少，引起網友關注。PTT鄉民認為，「7月26日（大罷免投票日）之後就算成功」、「7/26後，BIG WIN 」。有人則說，可以談到20%以下，直接封神。

川普7日在「Truth Social」公布首波14國關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞都是25%；南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%；印尼32%，孟加拉、塞爾維亞均為35%；泰國、柬埔寨為36%；緬甸、寮國則高達40%。

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第二波名單總共8國，菲律賓關稅稅率為20%，摩爾多瓦、汶萊25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡均為30%，巴西達到50%。

川普10日則發布第三波關稅信，宣布8月1起將對加拿大徵收35%關稅。川普說，這項35%的關稅是獨立於對各產業的關稅措施之外，是額外徵收的。他表示，若加拿大選擇在美國境內建廠或生產商品，就可免除此項關稅。

由於川普尚未公布台灣等貿易夥伴的關稅稅率，外界關注川普何時會發關稅信。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普10日表示，預計對剩餘大多數的貿易夥伴，實施15%或20%的全面性關稅。

至於台美貿易談判進度，據了解，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，已搭機返台，預計台灣時間12日清晨抵達台灣。對於是否已完成談判？政院官員表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎的與對方進行談判。

網友也相當關心台灣的稅率何時開獎及稅率多寡？不少PTT鄉民認為，「7/26後 BIG WIN」 、「7/26之後就算成功」、「一定拖到7/26 後 劇本都被大家知道了」。有人則不認同，直指「7/26公布沒用，被罷免還要補選，想太多啦」。

對於稅率問題，有鄉民則說「可以談到20%以下，直接封神」、「只要低於25%就是好事，反正現在都在比誰低」、「越南本來46%都能談到20%了，我們跟越南差不多配合到16~20%算很合理吧」、「超過20%就不及格」等等。

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