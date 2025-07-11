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比特幣衝新高 業者：新台幣升值利於台灣投資人

2025/07/11 18:24

比特幣今衝上新高。（業者提供）比特幣今衝上新高。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕比特幣今日再創歷史新高，衝上11.8萬美元，從年初以來漲幅逾20%。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，比特幣已經是一種因制度轉型與流動性重估而被動納入的資產類別，且對台灣投資人而言，因新台幣對美元升值，有「進場折扣」，可用更少的新台幣換取相同數量的資產。

今日比特幣再創新高，穩步邁向12萬美元大關。彭云嫻表示，比特幣連續兩天突破新高並非單一的利好事件，而是整體宏觀因素推動，包含標普500、那斯達克指數持續創新高、輝達（Nvidia）突破4兆美元市值等，市場也對聯準會降息有高度期待，都帶動整體市場風險偏好攀升，比特幣也隨之勁揚。

彭云嫻表示，對比特幣而言，利率轉向不只是資金成本下降，更代表資產配置模型將全面重編，當現金、債券吸引力降低，高波動但具抗通膨性與全球流動性的資產，將迎來結構性資金流入，比特幣正是此浪潮的先行者。

彭云嫻也指出，比特幣創新高的第2推力，來自交易所存量持續降低、形成供給缺口。在鏈上數據觀察中，比特幣在各大交易所的庫存已降至7年新低，這代表市場中的可流通賣壓正在快速萎縮，大量資產正轉移至冷錢包或機構託管帳戶，則顯示持幣者普遍傾向長期持有、而非短線套利。

彭云嫻分析，更關鍵的是，儘管價格突破歷史新高，但成交量並未同步放大，說明這並非一場由追價情緒驅動的爆量行情，而是典型的「無人賣出、自然抬價」結構，比特幣此輪走勢可說是經典的供不應求邏輯。

價格、籌碼與情緒三者同步穩定，使得比特幣市場結構日益接近成熟金融市場的穩態模型，不再是過去那種一觸即潰的投機泡沫，而是資金與信任共識堆疊之下的合理定價體系。

近期新台幣波動，彭云嫻也說，對台灣投資人而言，新台幣匯率的變動提供了另一個重要機會窗口，因新台幣對美元升值，實質上降低了購買比特幣的成本，相當於用更少的台幣換得相同數量的資產，為投資人帶來稀有的「進場折扣」。

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