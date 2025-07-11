新光金最後交易日 成交量飆111萬張居台股第1

7月24日新光金控將和台新金控正式合併，今（11日）是新光金最後交易日。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕7月24日新光金控將和台新金控正式合併，今（11日）是新光金最後交易日，下週一（7月14日）將正式下市；新光金昨公布6月自結財報，合併稅後盈餘16.7億元，帶動今天交易量爆出111.37萬張，居台股第一位，也創新光金史上次高；成交值130.38億元，終場以11.8元收盤，上漲3.96％，可以說是完美謝幕。

新光金昨公布6月份自結損益，子公司新光人壽轉虧為盈，新光銀行及元富證券單月獲利表現亮麗，帶動新光金6月單月合併稅後盈餘16.7億元，累計上半年合併稅後虧損295.47億元，每股稅後虧損1.7元。

請繼續往下閱讀...

新光人壽表示，6月適逢新光人壽「保險倍增月」，單月初年度保費逾140億元，較前一個月增加128%；上半年保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長22%，達349億元。投資方面，6月台幣升值幅度趨緩，匯率波動影響幅度小，加上股息及投資利益進帳下，單月稅後盈餘2.79億元，累計前6月稅後虧損299.68億元。

近期金管會為協助壽險業者抵禦市場短期之劇烈波動並強化財務韌性，已公布相關規範及措施，新光人壽已依規定向金管會申請釋出責任準備金，並將申請釋出的責任準備金611億元提存至外匯價格變動準備金，以厚實外匯價格變動準備金，抵禦未來匯率波動。

新光銀行6月單月稅後盈餘10.17億元，累計淨利息收入與淨手續費收入均較去年同期提升，年增率分別為5%及18%，不過受到員工安置成本提列之影響，上半年累積稅後盈餘17.85億元。

子公司元富證券6月單月稅後盈餘5.28億元，受惠自營操作得宜，獲利較上個月增加127%；同樣受員工安置成本提列之影響，上半年累積稅後虧損7.38億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法