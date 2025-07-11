大苦主！《經濟學人》揭川普大而美法案賜死「這行業」

川普簽署大而美法案。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，川普推出的大而美法案總計330頁，對各行各業都造成影響，其中一個看似不起眼的條款可能徹底摧毀一個行業：職業賭博。

大而美法案條款規定，賭博虧損報稅抵扣縮水。根據現行規定，賭博虧損可以抵扣100%，2026年1月1日新法上路後只能抵扣90%，而且贏到的錢必須百分百繳稅，僅10%的差距似乎不大，對於那些在巨額投注中賺取微薄利潤的運動彩券玩家來說，這項變更堪稱是災難性的。

請繼續往下閱讀...

職業賭客加爾方德（Phil Galfond）日前在社群平台解釋，若賭博贏10萬美元也輸10萬美元，就有1萬元的「虛幻收入」（phantom income）必須繳稅，不是零納稅。

對此，《經濟學人》指出，內華達州民主黨眾議員泰特斯（Dina Titus）已經爭取到共和黨共同提案人，以推翻該條款，美國博彩協會也支持廢除。儘管如此，沒有人能保證國會會在2026年該修正案生效前採取行動。知名職業賭客安德魯（Jack Andrews）直言，沒有人反對對贏錢的賭客徵稅，因為他們本身就不是贏錢的賭客。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法