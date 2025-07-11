高股息ETF近3個月全面走揚 僅3檔半年報酬正成長

〔記者吳欣恬、實習記者劉羽珊／台北報導〕根據CMONEY統計，截至7月10日，台灣規模前10大的高股息ETF，在近3個月表現均為正報酬，其中以元大高股息（0056）表現最為亮眼，達到14.91%；若拉長觀察至近半年來看，僅有3檔ETF維持正報酬，分別為元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）以及元大台灣高息低波（00713）。

其中00918與00713上個月剛除息，最近正是投資人帳戶收到股息的時間。00918經理人郭修誠表示，今年市場受消息面影響導致波動加劇，適度加碼或攤平是在波動中較佳的投資策略。

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近期投資人帳面陸續入帳股息，他建議投資人可考慮將股息收入再投入到高股息ETF中，透過分散進場時點，掌握提高總報酬的機會。同時，郭修誠也提醒投資人，在追求現金股利同時，也要觀察企業營運狀況與歷史填息紀錄，若是股價在除息後有較佳的填息力，才是長期存股好標的。

郭修誠進一步指出，00918已於7月初更換新成分股上路。根據臺灣指數公司資料，新調整後的產業配置，電子類股略微調降，不過仍占比約5成，其中半導體相關占比超過兩成。此外，拉高銀行股占比，讓金融產業比重拉升至25.05%。同時，也納入紡織、不動產、鞋業等傳產龍頭。郭修誠認為，儘管外部環境仍存在不確定因素，但科技產業在需求推動下，基本面相對穩健，投資人可伺機布局。

展望後市，郭修誠指出，AI與高階製造投資動能未減、台灣出口回升，加上內外資輪動活絡的支撐下，台股整體中期仍偏多看待。郭修誠建議，可聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股、CSP資本支出概念股、美國AI基礎建設相關個股、記憶體記憶體漲價受惠族群，以及蘋果WWDC相關受惠股等。

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